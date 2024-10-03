У Києві погіршився стан повітря, КМВА радить зачинити вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби
Уранці 3 вересня в усіх районах Києва фіксують підвищену концентрацію зважених часток пилу. Міська влада радить зачинити вікна й не виходити на вулицю
Про це повідомляє КМВА.
На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 85 (високий рівень забрудненості)
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 89 (високий рівень)
- вул. Турівська, 28 - індекс якості 82 (високий рівень забрудненості)
- проспект Берестейський, 97 - індекс якості 85 (високий рівень забрудненості)
- вул. Китаївська, 22 - індекс якості 76 (високий рівень забрудненості).
- вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 86 (високий рівень).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 81 (високий рівень).
"Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря", - повідомили в адміністрації.
Через погіршення стану повітря КМВА радить не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна, відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі, а також пити багато води.
- Столична влада заявила про тимчасове погіршення стану повітря в Києві 2 жовтня. Фахівці зафіксували підвищення концентрації зважених частинок (пилу).
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