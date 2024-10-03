У Києві погіршився стан повітря, КМВА радить зачинити вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби

Про це повідомляє КМВА.

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 85 (високий рівень забрудненості)

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 89 (високий рівень)

вул. Турівська, 28 - індекс якості 82 (високий рівень забрудненості)

проспект Берестейський, 97 - індекс якості 85 (високий рівень забрудненості)

вул. Китаївська, 22 - індекс якості 76 (високий рівень забрудненості).

вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 86 (високий рівень).

вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 81 (високий рівень).

"Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря", - повідомили в адміністрації.

Через погіршення стану повітря КМВА радить не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна, відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі, а також пити багато води.