У Києві відкриють тимчасову Алею пам’яті Георгія Ґонґадзе до роковин його вбивства

Про це повідомили на сайті Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Відкриття виставки відбудеться 16 вересня о 12:00. Її зможуть відвідати усі охочі протягом тижня до 22 вересня 20:00 на Контрактовій площі перед Національним університетом "Києво-Могилянська Академія".

Алею встановлять у партнерстві з Національним музеєм Революції Гідності. Програмний директор Премії Владислав Зінкевич сказав, що команда вперше організовує тиждень памʼяті Георгія Ґонґадзе, який розпочинається відкриттям меморіальної Алеї.

Під час заходу спікери розкажуть про внесок Георгія Ґонґадзе у становлення громадянського суспільства, вшанують пам’ять журналістів, убитих військами РФ, та висвітлять злочини проти журналістів, які росіяни вчиняють в окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

Після відкриття Алеї пам’яті учасники вирушать до церкви Миколи Набережного на Подолі покласти квіти на могилі Георгія Ґонґадзе.

Довідка. Премія імені Георгія Ґонґадзе - відзнака та екосистема ініціатив для незалежних журналістів, заснована Українським ПЕН у партнерстві з родиною Ґонґадзе, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда". Премія вручається раз на рік, 21 травня, в день народження Георгія Ґонґадзе.