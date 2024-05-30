У Москві спалахнула масштабна пожежа на колишньому заводі, до гасіння залучили авіацію 

Про це повідомили у МНС Росії та низка російських пропагандистських ЗМІ.

За даними російських еменесників, загорілася "різнорівнева виробничо-складська будівля", спершу пожежа сягала 2 000 кв. м. Проте вже незабаром площа горіння зросла до 4000 квадратних метрів.

За інформацією, яка шириться телеграм-каналами, в Москві горить колишній машинобудівний завод "Торос".

До гасіння пожежі залучили понад 120 працівників МНС, 40 одиниць техніки, зокрема вертоліт Ка-52.

Як зазначають російські еменесники, гасіння вогню ускладнено "високим пожежним навантаженням будівлі, усередині розміщені ємності з легкозаймистою рідиною".

Вертоліт Ка-52 уже вкинув на місце пожежі 75 тонн води. Проте наразі пожежа триває.

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