У Москві спалахнула масштабна пожежа на колишньому заводі, до гасіння залучили авіацію
У східній частині столиці Росії Москви над ранок 30 травня спалахнула масштабна пожежа
Про це повідомили у МНС Росії та низка російських пропагандистських ЗМІ.
За даними російських еменесників, загорілася "різнорівнева виробничо-складська будівля", спершу пожежа сягала 2 000 кв. м. Проте вже незабаром площа горіння зросла до 4000 квадратних метрів.
За інформацією, яка шириться телеграм-каналами, в Москві горить колишній машинобудівний завод "Торос".
До гасіння пожежі залучили понад 120 працівників МНС, 40 одиниць техніки, зокрема вертоліт Ка-52.
Як зазначають російські еменесники, гасіння вогню ускладнено "високим пожежним навантаженням будівлі, усередині розміщені ємності з легкозаймистою рідиною".
Вертоліт Ка-52 уже вкинув на місце пожежі 75 тонн води. Проте наразі пожежа триває.
Новину буде доповнено…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.97
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе