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У РФ митники вилучили з посилки книгу про Зеленського, отримувачу загрожує адмінвідповідальність

Олена Будько
7 серпня, 2024 середа
16:58
Суспільство книга Саймона Шустера "Шоумен"

Митники Шереметьєва виявили в одній із закордонних посилок книгу "Шоумен" про Володимира Зеленського. Проти росіянина, який її замовив, порушили адміністративну справу

Зміст

Про це повідомили в російському новинному телеграм-каналі Baza.

Книгу американського журналіста Саймона Шустера "Шоумен" (повна назва – "Шоумен: всередині вторгнення, що потрясло світ та зробило лідером Володимира Зеленського"), присвячену президенту України Володимиру Зеленському, виявили митники аеропорту "Шереметьєво". Вона була в надісланій із Польщі посилці. 

Згідно з проведеною експертизою, книга потрапляє до переліку товарів, які заборонено провозити через кордон, оскільки її зміст "може завдати шкоди держбезпеці, політичним чи економічним інтересам Росії, а також моральності її громадян".

Видання замовив 38-річний росіянин. Він пояснив, що колекціонує історичну літературу та придбав екземпляр книги для особистого користування. Утім проти нього все одно порушили адміністративну справу за недотримання заборон та обмежень.

Що відомо про книгу "Шоумен" Саймона Шустера

У травні 2023 року видавництво HarperCollins Publishers повідомило, що готує до друку книгу кореспондента журналу Time Саймона Шустера про президента України Володимира Зеленського, де автор "детально розповість про реакцію українського президента на російське вторгнення".

Книга The Showman: The Inside Story of the Invasion That Shook the World and Made a Leader of Volodymyr Zelensky вийшла у січні 2024 року. Вона опинилася у списку бестселерів New York Times і була перекладена кількома мовами. Видання базоване на інтерв'ю Шустера із Зеленським та його оточенням із 2019 до 2023 року. Саймон Шустер розповідає про російське вторгнення в Україну, враження від спілкування з Володимиром Зеленським, описує його біографію.

Саймон Шустер – уродженець Москви, який зараз живе у Нью-Йорку. Він понад 15 років працював на Росію та Україну, створював репортажі з обох країн.

У квітні 2022 року під час російського вторгнення в Україну Шустер два тижні провів з Володимиром Зеленським і його оточенням. За підсумками поїздки написав статтю для Time, яка вийшла у номері з фотографією Зеленського на обкладинці. 

30 жовтня 2023 року в Time вийшла стаття Шустера з коментарями Зеленського та його оточення після візиту президента України до США у вересні. 


 
Теги:
Світ
Росія
Володимир Зеленський
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