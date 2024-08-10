У селищі Калита на Київщині через детонацію боєприпасу загинув чоловік, поранена дитина
У суботу, 10 серпня, у селищі Калита на Київщині здетонував боєприпас, внаслідок чого загинув чоловік та отримала поранення дівчинка
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.
Сьогодні о 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про вибух у селищі Калита на вул. Набережній.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям. Також травми отримала дівчинка 2011 року. Її госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні.
У ДСНС додали, що правоохоронні органи з’ясовують обставини події.
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