Україна готує ще чотири нові безпекові угоди, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія", - сказав він.

За словами Зеленського, разом із цими чотирма угодами Україна матиме 30 безпекових документів із партнерами.

Водночас президент зауважив, що держава ставила перед свобою завдання укладати двосторонні угоди про безпеку із різними країнами, не лише із членами НАТО.

"Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Хоч би що відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. Саме так ми і рухаємось", - наголосив він.