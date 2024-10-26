Україна в ніч на 27 жовтня перейде на зимовий час. Можливо востаннє
В ніч на 27 жовтня українці переведуть стрілки годинників на зимовий час. Якщо президент України Володимир Зеленський підпише відповідний закон, цей перехід буде востаннє
Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №4201.
27 жовтня о 04:00 українці мають перевести стрілки годинника на одну годину назад.
Гаджети та техніка час переводять автоматично. Вручну це доведеться зробити на механічних годинниках або приладах, які не підключені до мережі.
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Законопроєкт №4201 скасовує перехід з літнього на зимовий час і навпаки. Тобто цей перехід має стати останнім, однак Зеленський ще й досі його не підписав.
Для чого скасовувати перехід на "літній" і "зимовий" час
Метою законопроєкту, як зазначили в апараті ВРУ, є "визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави в достовірній інформації про точний час і календарну дату".
Ініціатори законопроєкту кажуть, що він спрямований на захист здоров’я населення, оскільки, на думку більшості науковців і лікарів, щорічне переведення стрілок годинника на годину вперед і назад спричиняє низку негативних наслідків, викликає погіршення стану здоров’я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу. Науковці кажуть, що такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, а це негативно відображається на загальному фізіологічному та психологічному стані. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.
Також законопроєкт, на переконання його ініціаторів, покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України – шляхом встановлення і закріплення на всій без винятку території країни єдиного київського часу.
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