Українська школа у Польщі: як знайти, особливості навчання та різниця в програмах

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, багато жінок та дітей виїхали за кордон у пошуках безпечного місця. Згідно з останніми даними у Польщі перебуває більш ніж пів мільйона неповнолітніх українців, а навчаються у польських освітніх закладах понад 286 тисяч. Таку інформацію наводить газета Rzeczpospolita з посиланням на дані Міністерство освіти та науки Польщі.

Одним із важливих аспектів підтримки української ідентичності та освіти в Польщі є наявність українських шкіл. Ці освітні заклади створюють унікальну можливість для українських дітей та молоді отримати освіту рідною мовою та зберегти зв'язок з українською культурою. Еспресо розібралося, в яких містах Польщі можна здобути українську освіту, та чи можна продовжувати вчитись дистанційно в Україні, якщо дитина перебуває за кордоном.

Які є варіанти форм навчання та чи можна поєднувати українську та польську системи?

Значна частинна дітей, які змушено переїхали в іншу країну, навчались в українських школах дистанційно та ходили на заняття у місцеві школи, де вони перебували. Таким чином, на школярів була покладене досить важке завдання, крім адаптації до умов проживання в іншій країні, діти опановували одразу дві освітні системи.

Тому, МОН України прийняло рішення запровадити на 2023-2024 навчальні роки єдину систему вивчення українознавчих предметів онлайн для тих, хто забажає. Відповідно до цієї системи, учні, які навчаються у закордонних школах, включно з польськими, матимуть можливість одночасно здобувати дистанційну освіту в Україні. Однак, навчання проводитиметься лише з низки дисциплін - українознавчих предметів, які чітко визначені для кожного класу, наприклад, українська мова та література, історія України та інші. Ця можливість дозволить дітлахам підтримувати зв'язок з рідною мовою та культурою, навіть перебуваючи за кордоном.

"Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство, яке вимушено вчитися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому. Буде визначено пʼять шкіл у кожному регіоні, у кожній може бути як один, так і кілька класів. Проте за потреби, якщо побачимо збільшення попиту на таке навчання, будемо розширювати перелік шкіл", — повідомив Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки.

Звісно, українська та польська система шкільної освіти в Україні та Польщі відчутно різняться, тому біженці стикаються з важливим вибором. Протягом 2023/24 навчального року школярі та їх батьки можуть обрати один з таких варіантів:

відвідування звичайної польської школи;

здобуття освіти за дистанційною, сімейною (домашньою) або екстернатною формою навчання у школах України, зокрема в Державному ліцеї "Міжнародна українська школа". Однак, в цьому випадку, згодом можуть виникнути складнощі з подальшим навчанням за кордоном, а також, це фактично унеможливлює працевлаштування одного з батьків. Адже згідно з польським законодавством діти до 7, а подекуди і до 13 років, не можуть перебувати вдома без нагляду;

українські заклади освіти, які діють у Польщі;

польські заклади освіти з українською мовою викладання;

Кожна з цих альтернатив має свої переваги та особливості, що визначаються потребами, побажаннями батьків та умовами навчальної програми.

Фото: Міністерство освіти і науки України

Українські школи, які діють у Польщі

У низці польських міст сьогодні функціонують українські школи, які є дуже популярними серед біженців та емігрантів. Кількість заявок на навчання в цих закладах значно перевищує пропозицію.

Школа Материнка ім. Д. Павличка

Школа "Материнка" імені Д. Павличка у Варшаві є одним із найпопулярніших закордонних освітніх центрів (ОЦ), що діє при сприянні громадської організації "Український центр освіти". Цей навчальний заклад є приватною установою, а його фінансування здійснюється завдяки благодійним внескам батьків за навчання та пожертвам інших організацій. Викладання здійснюється для дітей 1-11 класів за навчальною програмою МОН України з додатковим вивченням польської мови.

Школа працює з 2017 року та має всі офіційні документи для проведення освітньої діяльності, а школярі мають змогу отримати документи про освіту українського зразка. Для реєстрації дитини у школі в освітньому центі, необхідно заповнити онлайн-форму, вказавши місто вашого перебування, крім Варшави у списку ви знайдете Краків, Вроцлав, Гданськ, Катовіце та інші міста.

Ви можете перейти за посилання та знайти на офіційному веб-порталі ОЦ всю необхідну інформацію про заклад, список документів для вступу та інше.

Комплекс загальноосвітніх шкіл імені Тараса Шевченка

Початкова школа та ліцеї імені Т. Шевченка знадиться на півночі Польщі у місті Білий Бір та заснована у 1990 році. Навчання проводиться як українською, так і польською мовами. Окрім того, школярі мають можливість вивчати німецьку та англійську мови.

Для отримання більш детальної інформації щодо навчання в цьому освітньому закладі рекомендуємо перейти на їх офіційний веб-сайт.

Перша українська школа у Польщі

"Перша українська школа" створена у березні 2022 року за ініціативою проєкту "Незламна Україна". Навчальна програма цієї школи узгоджена з українськими стандартами та відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Організатори школи гарантують, що після закінчення навчання в цьому закладі, у випадку повернення школяра на батьківщину, йому не буде потрібно складати додаткові тести чи іспити для вступу до будь-якого українського освітнього закладу, адже отримають документи державного зразка.

У школі діти поглиблено вивчають дві іноземні мови – польську та англійську. Більш детально ознайомитися зі школою та особливостями вступу можна на веб-порталі. Навчальні заклади працюють у трьох містах Польщі:

Варшава: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warsaw

Краків: ul, Świętego Filipa 25, 31-150 Kraków (адреса початкової та середньої школи) та Stefana Batorego 1, 33-332 ( адреса старшої школи)

Вроцлав: Al. Wiśniowa,1, 53-313 Wroclaw

Крім того, заклад пропонує варіанти дошкільного розвитку дитини віком 5-7 років "Школа майбутнього першокласника". Програма для дошкільнят комплексна та включає різноманітні аспекти розвитку. Вони вчитимуться писати, читати, лічити, розвивати мовленнєвий апарат, а також розвиватимуть логіку та пам'ять через методику ТРВЗ-ейдетика. Програма також передбачає соціалізацію та психологічну підготовку дітей до навчання в школі.

Фото: ukrainianinpoland.pl

Комплекс шкіл з українською мовою навчання в Гурово-Ілавецькому

Школа у Гурово-Ілавецьку, що на півночі Польщі, була заснована ще у 1947 році. ЇЇ відкрили для українців, яких було переміщено з їхніх етнічних земель на сході Польщі внаслідок операції "Вісла". Тоді, було депортовано близько 56 тисяч людей, зокрема на території Вармії та Мазур. З плином часу заклад розвивався, сьогодні він включає початкову школу та ліцей.

У комплексі навчальних закладів є можливість отримати якісну освіту українською мовою. Окрім загальноосвітньої програми, значна увага приділяється збереженню та вивченню українських традицій та культури. Школа і ліцей користуються великою популярністю серед етнічних українців, які давно проживають в Польщі. Більше інформації про навчання в цьому комплексі навчальних закладів можна знайти за посиланням.

Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 ім. Маркіяна Шашкевича

Комплекс імені Маркіяна Шашкевича є одним із найбільших та найпрестижніших навчальних закладів у місті Перемишль. У цьому освітньому закладі навчання проводиться як польською, так і українською мовами. Серед додаткових предметів вивчають українську історію та географію. "Насамкінець варто зазначити, що Шашкевичівка в Перемишлі є єдиним українським навчальним закладом у Польщі, який продовжує горді традиції старої школи ще з галицьких часів", - прописано на офіційному порталі закладу.

До комплексу входить відділення дитячого садка, початкова та загальноосвітня школа. Крім того, заклад є держаним, тому відповідно навчання у школі – безкоштовне. Більше детальної інформації про заклад ви можете дізнатися на сайті.

Початкова школа № 8 ім. Лесі Українки

Початкова школа для дітей імені Лесі Українки у місті Бартошицях розробила освітню програму для маленьких українців віком від 5 до 7 років. Навчання в цьому закладі відбувається українською мовою, основна мета — підготовка дітей до вступу у школу.

До 2017 року, заклад існував у форматі цілого комплексу, що складався з початкової школи, гімназії та відділу дитячого садочка. Однак, заклад повернувся до своїх витоків та сьогодні займається фактично дошкільною освітою.

Крім того, в Польщі функціонує ще низка суботніх шкіл, які дають можливість не втрачати свою ідентичність, більше дізнаватися про культуру та традиції батьківщини. Наприклад, Українська суботня школа Варшави Фонду "Наш вибір", Українська суботня школа для дітей у Вроцлаві та Любліні.

Чи є різниця в навчальних програмах Польщі та України?

Перед батьками стоїть досить складний вибір, адже їм все ж таки доведеться обирати, чи буде дитина навчатись за польською системою або українською, оскільки вони мають низку відмінностей. Загалом навчальні програми в Україні та Польщі мають свої схожі аспекти. Обидві країни надають освітній базис з фундаментальних предметів, наприклад, математика, мова, природні науки та гуманітарні дисципліни. Однак, є різні нюанси в підходах до навчання, акцентуванні уваги на певні аспекти культури та історії країни, а також різноманітність програм та методик виховання.

Зокрема, навчання в Польщі триває 12 років, нині в Україні цей показник – 11 років. Крім того, маленькі українці зазвичай розпочинають навчання у школі у віці 6 років, в той час як в Польщі діти йдуть до школи у 7 років. Ця різниця створює деякий відхил у хронометражі навчання: коли українські учні досягають 16 років, вони вже готуються до вступних іспитів до вищих навчальних закладів, тоді як їхні польські однолітки мають ще 2 роки навчання попереду.

Відповідно до даних порталу UA in Krakow, система середньої освіти в Польщі включає два обов'язкові рівні: початкова школа (вісім класів) та середня школа, що включає навчання у загальноосвітньому ліцеї або технікумі (зазвичай термін навчання складає 4 роки). Потім, учень отримує можливість вступати до вищого навчального закладу.

У порівнянні з українською системою, яка використовує 12-бальну шкалу оцінок, в Польщі широко поширена 6-бальна система оцінювання. У рамках цієї системи шість балів вважається відмінним результатом, а одиниця - недостатнім рівнем знань. Це ще один момент, який розділяє навчальні системи.

Це лише основні моменти, обидві країни мають власні навчальні програми, які відрізняються за змістом та підходами до навчання. Таким чином, хоча можна "проводити паралелі", однак не можливо їх прямо прирівнювати, адже потрібно буде враховувати багато особливостей кожної системи освіти.