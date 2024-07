Українські школи отримають технології від Тайваню: оголошено переможців проєкту Leave no one behind

Про це йдеться у пресрелізі проєкту Leave no one behind.

На конкурс подавали заявки 143 заклади освіти із трьох областей. З усіх кандидатів незалежна конкурсна комісія викладачів Українського католицького університету обрала 40 шкіл, з вчителями та адміністрацією яких провели співбесіди.

Конкурс завершився 12 липня, обрано 24 школи учасниці. У відборі перемогли 14 шкіл із Львівської, 6 з Івано-Франківської та 4 з Полтавської областей.

Львівських 10 шкіл, 4 із громад області, із міста Івано-Франківськ 1 школа і 5 з області, і по дві школи із міста Полтава та Полтавської області.

У рамках проєкту школи отримають сучасне комп'ютерне обладнання, а вчителі пройдуть навчання за спеціально розробленими програмами Українського католицького університету.

Проєкт, спрямований на розвиток STEM-освіти та інноваційних методів навчання, передбачає навчання вчителів з програмування, робототехніки та штучного інтелекту. Крім того, вчителі отримають навички підприємництва та інновацій, які зможуть передавати учням та колегам.

"Під час співбесід ми намагалися дізнатися більше інформації про взаємодію між вчителем та адміністрацією кожної школи, про потреби і мрії вчителів. Хотіли зрозуміти, які напрацювання кожен заклад освіти має вже зараз. Відповідно, за час втілення проєкту ми допоможемо школам стати сучасними хабами знань. Вони навчатимуть не лише учнів, а і їхніх батьків, колег вчителів із навколишніх шкіл", - зазначив перший проректор Українського католицького університету Ярослав Притула.

Проєкт реалізує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького. Організатори планують розширити пілотний проєкт на всю Україну, щоб українські школи стали центрами освіти в галузі сучасних технологій.