Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 4 вересня

Про це повідомляє Укренерго.

За попередньою інформацією від Укренерго, 4 вересня графіки стабілізаційних відключень діятимуть протягом доби.

Черги відключень:

00:00 – 5:00 – 1 черга відключень,

5:00 – 11:00 – 2 черги відключень,

11:00 – 15:00 – 1 черга відключень,

15:00 – 24:00 – 2 черги відключень.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.