Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 4 вересня
У середу, 4 вересня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії діятимуть упродовж всієї доби
Про це повідомляє Укренерго.
За попередньою інформацією від Укренерго, 4 вересня графіки стабілізаційних відключень діятимуть протягом доби.
Черги відключень:
- 00:00 – 5:00 – 1 черга відключень,
- 5:00 – 11:00 – 2 черги відключень,
- 11:00 – 15:00 – 1 черга відключень,
- 15:00 – 24:00 – 2 черги відключень.
"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
- Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, якими будуть відключення в Україні у разі теплої або холодної зими та за умови російських обстрілів.
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