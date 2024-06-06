Упорядкували доступ до дошкільної освіти й питання заробітних плат вихователів дитсадочків: у комітеті ВР розповіли про законопроєкт

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Секретарка комітету ВР з питань освіти Наталія Піпа заявила, що закон надасть дитячим садочкам більше можливостей для функціонування.

"Ключове зміниться, якщо ми говоримо про дошкілля, те що ранній розвиток є частиною дошкільної освіти, як саме він має регулюватися. Дасть (закон - ред.) більше можливостей садочкам функціонувати. Відповідно (закон - ред.) регулює і говорить, не тільки про перетримування в закладах дошкільної освіти, а про розвиток і освіту", - сказала вона.

За словами голови комітету Сергія Бабака, законопроєктом вперше визначено вік дітей, які можуть бути в системі дошкільної освіти.

"У цьому законопроєкті в центрі стоїть дитина. Ми вперше визначили вік дітей, які можуть знаходитися у системі дошкільної освіти. Ми впорядкували питання доступу до дошкільної освіти і навіть заробітних плат вихователів, хоча держава до цих заробітних плат немає жодного відношення. Але часто ми чуємо від органів місцевого самоврядування, що "ми не можемо платити більше, тому що є тарифна сітка Кабінету міністрів". Цим законом ми дозволили за межі тарифної сітки", - розповів Бабак.