УПЦ КП позбавила військового та ЛГБТ-активіста медалі. Інші захисники та діячі відмовились від нагород

Про це йдеться на сайті УПЦ КП.

8 лютого патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет відзначив медалями "Жертовність і любов до України" особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Серед них був відкритий гей та активіст Віктор Пилипенко.

Згодом Пилипенко у facebook розмістив допис, у якому подякував за нагороду, зазначивши, що "щиро радий такій кардинальній зміні позиції" патріарха Філарета, який раніше негативно висловлювався про ЛГБТ-спільноту.

"Виходячи з того, що патріарх Філарет зробив такий крок і подякував мені, відкритому гею та активісту правозахисту за захист – вручив медаль зі своїм підписом та печаттю, він та очолюваний ним Київський патріархат кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ+ людей і більше не вважають нас "гріховними" та такими, що є причиною коронавірусу", - писав військовий.

Фото: facebook

Втім, після того, як він написав цей допис, УПЦ КП анулювало його нагороду.

"На жаль, на своїх сторінках у соцмережах він розмістив неправдиву інформацію про те, що патріарх Філарет вручив йому відзнаку, як відкритому гею за правозахист і що ніби Патріарх Філарет і Київський Патріархат кардинально змінили свою негативну позицію щодо ЛГБТ. Це є відвертою брехнею та маніпуляцією", - йдеться у повідомленні церкви.

В УПЦ КП заявили, що нагородили Пилипенка "виключно як захисника України, а не як активіста ЛГБТ" та зазначили, що патріарх Філарет "не знав про його гріховні схильності".

"Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку (як і всім нашим захисникам за те, що вони захищають нашу свободу та територіальну цілісність) за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. Повідомляємо, що зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку від 08.02.2024 р. указ № 27468 – анульованою", - додали в церкві.

Пилипенко відреагував на відкликання медалі. Він написав, що визнає лише нагороди від народу України, якому давав присягу. На його думку, Філарет, нагороджуючи військових, здійснював піар-кампанію своєї конфесії

Реакція суспільства

Після того як УПЦ КП анулювала нагороду Віктора Пилипенка, інші військові та активісти на знак підтримки почали відмовлятися від медалей, отриманих від Філарета.

Зокрема, це зробили військовий Ілля Кротенко, активісти Павло Шатохін і Наталія Соловйова.