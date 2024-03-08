В об'єднанні "Технологічні сили України" назвали проблеми українських виробників зброї

Про це вона повідомила у етері телеканалу "Еспресо"

"Найважливіше - передбачуваність замовлень. Зараз березень і частина підприємств, які виготовляють зброю і дрони, що вже довели свою ефективність на лінії фронту, досі не є законтрактовані. Це катастрофа для приватного сектору. Щоб існувати виробництвам, підтримувати команди, треба мати обіговий капітал. Частина підприємств просто не розуміють, коли вони отримають контракти і чи отримають взагалі", - сказала Михалко.

Для держави дуже важливо планувати закупівлю озброєння на два або три роки, зауважила вона.

"Наразі максимальне планування, яке отримує приватний сектор, це 6-8 місяців. Так не має бути", - зазначила вона.

Також важливо, щоб були преференції для локальних виробників озброєння, зазначила Михалко.

"Останні 30 років усі преференції отримували імпортні зразки озброєння. Тобто, виходить, що виготовляти за кордоном вигідніше і комфортніше. Але має бути перевага для українських виробників. Також потрібно інтегрувати український ринок у світовий. Якщо деякі виробники не отримують замовлень від України, як держави, тоді важливо дозволити експорт. Тоді виробники зможуть передавати свої технологічні зразки озброєння державам-партнерам, і таким чином завозити валюту в країну", - додала вона.