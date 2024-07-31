В Україні презентували платформу ПартнерMOD, щоб полегшити закупівлю тилового майна для ЗСУ

На презентації побувала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Як зазначили учасники презентації, платформа має стати ключовим інструментом для розширення кола постачальників, залучення нових учасників ринку та забезпечення прозорості в процесі підготовки й участі в тендерах закупівельної агенції Державний оператор тилу.

"Нашою метою було ліквідувати корупційні ризики й підвищити ефективність використання держкоштів. Яка перевага існує? Коли є портал – він дає доступ до ширшого кола постачальників, підвищується якість і різноманітність майна. Якщо це буде автоматизовано – воно забезпечує своєчасне постачання всіх товарів. Яка взаємодія з бізнесом? Ми запрошуємо до співпраці усі українські й міжнародні компанії, які готові запропонувати якісну продукцію. Цей портал може забезпечити зручний і прозорий механізм взаємодії з МОУ. І як я вже сказав, наші майбутні плани передбачають оцифрування всіх процесів забезпечення, не тільки в тиловому майні. Це не тільки інструмент – це дуже важливий крок для нашої сучасної системи постачання майна для МОУ", – зазначив під час презентації міністр оборони Рустем Умєров.

Фото: Катерина Галко

Він додав, що реформа закупівель є критичною для зміцнення обороноздатності країни, аби забезпечити наших військових найсучаснішим майном: тиловим та іншим. І висловив сподівання на те, що невдовзі будуть зміни не лише в цьому напрямі, проте тилове майно поки що йде лідером.

"Ми поставили для себе стандарт НАТО прозорості й відповідності, і забезпечили повну прозорість всім органам, які можуть нас перевіряти. Ми інтегрували ці практики НАТО для підвищення надійності і якості постачань, і провели ці реформи закупівель", – наголосив Умєров.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що метою міністерства є розширити лист усіх постачальників і виробників, які є в Україні, щоб виробник чи постачальник знав, як їм працювати з Міноборони, як подавати заявки, виходити на торги, які документи з собою мати.

"Ми хочемо отримувати зворотний зв'язок, ми хочемо отримувати комунікацію, щоб не стояти на місці, щоб кожен день впроваджувати нові кейси, нові інструменти для покращення нашої роботи. Підвищення конкуренції більш ніж на 20% ми очікуємо після запуску цього сайту, а також, звісно, підвищення якості. Що більша буде конкуренція – то більшим буде вибір", – сказав він

Як працює платформа ПартнерMOD

На сайті платформи потенційні постачальники та виробники можуть подати заявки на проведення перевірки зразка речового майна для отримання акта відповідності; на передання зразка-еталона чи проведення дослідних випробувань предмета речового майна, для уточнення тих чи інших питань.

Алгоритм дій щодо закупівлі є таким: