В Україні створили онлайн-платформу для підтримки людей, які зазнали полону, тортур або сексуального насильства в контексті воєнних злочинів РФ

Про це розповіла голова правління ГО "Ресурсний центр Лісова Поляна" Тетяна Сіренко в етері телеканалу "Еспресо".

Платформа створена у партнерстві Центром психічного здоров’я та реабілітації "Лісова поляна" з ГО "Ресурсний центр "Лісова поляна".

"Ми створили онлайн-платформу, яка об'єднує вже 53 організації, що надають допомогу людям, які зазнали полону, тортур та сексуального насильства в контексті воєнних злочинів. Допомога може бути різного типу: психологічна, медична, юридична, соціальна. На платформі працюють кваліфіковані кейс-менеджери, які допомагають зорієнтувати людей, уточнити їхні запити, знайти необхідну послугу та сконтактувати з фахівцями або організаціями", - повідомила Сіренко.

За її словами, державні установи активно працюють над покращенням якості допомоги. Міністерство соціальної політики та соціальні служби навчають своїх фахівців і підвищують їхню кваліфікацію для ефективного надання допомоги.

"Заклади охорони здоров'я визначені Міністерством охорони здоров'я в кожному місті, і громадський сектор значною мірою закриває потреби, маючи високий рівень довіри серед людей, які звільняються з полону. На нашій платформі ми об'єднали державні та недержавні пункти допомоги, щоб кожна людина могла знайти потрібні послуги у своєму регіоні. Особливо складна ситуація на Херсонщині, яка тривалий час перебувала під окупацією, де є велика кількість постраждалих, включаючи тих, хто зазнав тортур в окупації і не мав своєчасного доступу до послуг. Сподіваюсь, що наша платформа забезпечить доступність допомоги для всіх, хто її потребує", - резюмувала вона.

Платформа "Вільний step" є загальнодоступною.