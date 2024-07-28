Вбивство Ірини Фаріон слід розслідувати за статтею "теракт": заява колишнього першого заступника генпрокурора Голомши

Про це він заявив в етері проєкту "Говорить Великий Львів" на каналі НТА.

"Що стосується кваліфікації дій, я б тут посперечався. Я б таку справу кваліфікував за статттею 258 пунктом 3 "терористичний акт". І це однозначно", - зазначив Голомша.

Адже, як наголосив кошишній слідчій, йдеться про залякування, що і метою теракту.

"Це залякування. Залякування українців, які відстоюють свою ідентичність, відстоюють свою мову. А вона (Ірина Фаріон - ред.) була мовознавицею, яка відстоювала мову на всіх телеканалах, інстанціях, була громадським діячем, політичним діячем. І саме це вписується у статтю 258 пункт 3", - пояснив Микола Голомша.

Тоді як частина 1 статті 115 Кримінального кодексу Уркаїни каже про злочин проти життя окремої людини.

"Це злочин проти особистості, тоді як стаття 258 передбачає злочин проти громадської безпеки. І цей злочин набагато складніший, він тяжчий, і відповідна міра покарання - від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", - підсумував Голомша.

Нагадаємо, що Голомша розслідував низку найбільш резонансних злочинів, зокрема, скоєних проти українських політиків та публічних осіб - це справи, пов'язані із загибеллю В'ячеслава Чорновола, викраденням та вбивством Георгія Гонгадзе, замахом на слідчу Галину Климович.