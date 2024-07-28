Вбивство Ірини Фаріон слід розслідувати за статтею "теракт": заява колишнього першого заступника генпрокурора Голомши
Перший заступник генерального прокурора України у 2003-2010, 2014-2019 роках Микола Голомша вважає, що розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон слід вести не за статтею про умисне вбивство, а як терористичний акт
Про це він заявив в етері проєкту "Говорить Великий Львів" на каналі НТА.
"Що стосується кваліфікації дій, я б тут посперечався. Я б таку справу кваліфікував за статттею 258 пунктом 3 "терористичний акт". І це однозначно", - зазначив Голомша.
Адже, як наголосив кошишній слідчій, йдеться про залякування, що і метою теракту.
"Це залякування. Залякування українців, які відстоюють свою ідентичність, відстоюють свою мову. А вона (Ірина Фаріон - ред.) була мовознавицею, яка відстоювала мову на всіх телеканалах, інстанціях, була громадським діячем, політичним діячем. І саме це вписується у статтю 258 пункт 3", - пояснив Микола Голомша.
Тоді як частина 1 статті 115 Кримінального кодексу Уркаїни каже про злочин проти життя окремої людини.
"Це злочин проти особистості, тоді як стаття 258 передбачає злочин проти громадської безпеки. І цей злочин набагато складніший, він тяжчий, і відповідна міра покарання - від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", - підсумував Голомша.
Нагадаємо, що Голомша розслідував низку найбільш резонансних злочинів, зокрема, скоєних проти українських політиків та публічних осіб - це справи, пов'язані із загибеллю В'ячеслава Чорновола, викраденням та вбивством Георгія Гонгадзе, замахом на слідчу Галину Климович.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе