Восьмий Український Жіночий Конгрес: оприлюднено теми дискусій

Про це розповіла співзасновниця Конгресу, народна депутатка України Марія Іонова.

"Жінки – ключові агентки змін у здобутті перемоги та повоєнному відновленні України. Адже саме вони взяли на себе величезне навантаження та відповідальність за спільне майбутнє. Українки підхопили «класично чоловічі» задачі, управління державними процесами, бізнеси – цей внесок заслуговує поваги та має бути гідно оцінений", – прокоментувала вона.

Під час заходу відбудеться презентація візії майбутнього України, де враховані різноманітні сфери функціонування держави та стратегічні напрямки розвитку, яких потрібно дотримуватися задля побудови української історії успіху.

"Європейська та євроатлантична інтеграція ставлять перед нами багато викликів. Жодна країна Євросоюзу та НАТО не стикалася з таким масштабом проблем та руйнувань, які сьогодні маємо ми. Напрацьовуючи політики реформування держави, треба бути максимально ефективними, і посилення ролі жінок тут відіграє вирішальну роль. Адже це один з аспектів соціальної справедливості, інклюзивності та рівноправності у прийнятті рішень", – наголосила Марія Іонова.

"Окрему увагу приділяємо питанню жінок у Збройних Силах. Україна має рекордний відсоток жінок у війську, тисячі воюють безпосередньо на передовій. Питання кар’єрного росту для цих жінок є критичним. Багато років ми руйнуємо скляну стелю у війську і я вірю, що настане день, коли українські військовослужбовиці стануть генералками та командувачками", – додала вона.

"На кожній з нас величезна відповідальність за майбутнє – підтримка економіки, вирішення демографічних проблем, замінне материнство, посттравматичне батьківство, повернення до життя в Україні, і багато хто повертається, не зважаючи на бойові дії. Голос українок зараз звучить дуже гучно, тому важливо створити умови для розвитку їх потенціалу", – резюмувала співзасновниця Українського Жіночого Конгресу.

Захід відбудеться у Києві 5 листопада 2024 року.

Еспресо - інформаційний партнер заходу.

Зареєструватися для участі у Восьмому УЖК в онлайн чи офлайн форматах можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1T0WJfAr9suTTwRob9cpo2_njWVB0q8ecfIHesnugBys