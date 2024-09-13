Вступ до аспірантури за $2 тис. для відстрочки: проректора одного з київських університетів підозрюють у хабарі
Про підозру повідомлено проректору одного з київських університетів в одержанні хабаря за зарахування чоловіка призовного віку до аспірантури задля відстрочки від мобілізації
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого з Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із з питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету. Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої "послуги" у $2 тис..
Зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету на публічне управління та адміністрування. Зазначимо, що на ці місця претендувало 12 абітурієнтів.
Під час передачі $2 тис. проректора університету в порядку ст. 208 КПК. Йому повідомлено про підозру проректору одного з київських університетів в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії задля зарахування чоловіка призовного віку до аспірантури з метою отримання відстрочки від мобілізації (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За інформацією джерел РБК-Україна та "Української правди", мова йде про проректора Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) Валерія Іщенка.
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