Замах на Фаріон - це тероризм і за цим слідуватиме інформаційна кампанія, - журналістка Волошина

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"На мій погляд, розцінювати це як політичний замах не варто, тому що це не питання політичної діяльності Ірини Фаріон, хоча вона знаний, видатний політик. Це скоріше спрямоване на те, що вона політикиня правого руху. Ніхто з нас не сумнівається, що вона абсолютно свідомий і відвертий носій правої ідеології, вона її проповідує, вона стоїть на цих засадах, вона є символом цієї української правиці, як то захист мови, культури (ми зараз не даємо оцінок). Очевидно, що як фігура, яка має дуже важливе значення для правої ідеї, коли вона стає об'єктом такого нападу, це робиться для того, щоб роздмухати певні настрої в суспільстві. Якщо ми подивимося на це з погляду визначення на всю цю історію, тобто це тероризм", - пояснила Волошина.

Медійниця нагадала, що тероризм - це свідомий, цілеспрямований акт насилля, агресії щодо невинних людей, аби спонукати до залякування, щоб суспільство почало тиснути на владу для прийняття або неприйняття якихось рішень.

"Будь-який терористичний акт - це не тільки акт насилля, це й акт інформаційної кампанії й іншого роздмухування настроїв, який слідує після цього акту насилля. В такій ситуації треба ще дивитися, що буде далі, яка буде інформаційна кампанія. До цього ми бачили терористичний акт - удар по Охматдиту, теж беззмістовний акт насилля. Після цього ми побачили чітко сплановану інформаційну кампанію. Зараз буде інформаційна кампанія і, на мій погляд, коли ми стикаємося з цим усім - це не замах на вбивство і навіть не замах на політичне вбивство. Ми занурюємося в тероризм, Росія веде терористичну війну, і ми маємо звертати увагу на інформаційну складову", - наголосила журналістка.

Волошина підсумувала, якщо терористи не можуть роздмухувати свої наративи вчиняючи агресію, то й сенс зникає: "Тому в багатьох країнах заборонено брати інтерв'ю у терористів, вони не можуть навіть маніфест свій просто так в інтернеті десь опублікувати, в даркнеті - так, але прямо - ні. Ми маємо звернути увагу на інформаційну складову в нашому суспільстві, бо те, що зараз відбувається, коли у нас фактично інформація стала ледь не інструментом керування масами - ми самі догралися".

Що відомо про замах

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах на життя. Вона у критичному стані, правоохоронці встановлюють обставини злочину.

Ірина Фаріон була доставлена до лікарні Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Св. Пантелеймона на вулиці Миколайчука, яка неподалік розташована. У медзакладі повідомили, що вона у реанімації:

"Близько 20 години до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова поступила жінка з вогнепальним пораненням. Нині вона перебуває в реанімації. Стан важкий. З огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати ми не можемо".

Зазначається, що у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Міністр МВС Ігор Клименко згодом повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Скандали з Іриною Фаріон

Нагадаємо, Ірина Фаріон в "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних українських військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.

Також на одному із корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає у цьому навчальному закладі. Згодом на сайті Львівської політехніки оприлюднили офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Водночас студенти Львівської політехніки закликали правоохоронців перевірити заяви Фаріон. У МОН вже також відреагували на скандал.

Крім того, 8 листопада Фаріон у себе в телеграм-каналі повідомила, що отримала лист з підтримкою від студента з Криму Максима Глєбова. Вона виклала скриншот його листа, не приховавши особисті дані хлопця. Пізніше окупанти заявили, що затримали хлопця та виклали відео з ним. На ньому Глєбов сидить у головному управлінні з протидії екстремізму МВС Росії у Сімферополі та на тлі російського прапора просить вибачення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що поширення персональних даних в умовах війни несе загрозу життя і свободи. Він додав, що звернувся до Служби безпеки України, "аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку". Злочинними дії Фаріон вважає і представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. У Facebook вона назвала "ницістю і злочином" викладення назагал повідомлення від людини, яка пише з тимчасово окупованої території.

15 листопада стало відомо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон

Зранку 17 листопада інформація про звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки стала недоступною у соцмережах університету, та вже ввечері знову з'явилася на сайті закладу

Ректор Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Бобало прокоментував ситуацію довкола скандалу із викладачкою університету, професоркою Іриною Фаріон. Водночас колектив катедри української мови Львівської політехніки виступив проти звільнення Фаріон.

20 листопада біля Національного університету "Львівська політехніка" відбувся мітинг на підтримку та проти професорки Ірини Фаріон. Її прихильники озвучили свої вимоги.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що мовознавиця не зверталась щодо порушення її прав під час звільнення з Львівської політехніки, але має таке право.

7 грудня Фаріон таки звернулася до суду через її звільнення з львівського вишу, однак поновитися на посаді їй не вдалося.

Після звільнення професорки Фаріон з Львівської політехніки, на кафедрі української мови немає жодного професора, залишилися лише кандидати філологічних наук.

29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

У липні Ірина Фаріон передала на закупівлю дронів відсуджену у вишу заробітну плату за час вимушеного прогулу.

Довідково. Ірина Фаріон — мовознавець, педагог, науковець, доктор філологічних наук, професор, політик, народний депутат України VII скликання (2012—2014), колишня голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, політичний та громадський діяч, публіцист, блогер. Член Політради ВО "Свобода" (з 2005).