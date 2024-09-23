Заступник Кличка Бондаренко розповів про стан повітря у Києві зранку 23 вересня
Володимир Бондаренко, заступник міського голови, секретар Київської міської ради, зазначив, що 23 вересня станом на 07:00 ситуація з повітрям у Києві перебуває у межах норми
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Станом на 07:00 23 вересня ситуація з повітрям у Києві у межах норми. Разом з тим все-таки ще продовжується ліквідація кількох осередків пожеж в екосистемах Київської області. Вчора, 22 вересня, виникали пожежі в екосистемах Києва. Попри те, що поки немає сильних дощів та вітру, то, на жаль, ситуація п'ятниці може повторитися", - зауважив заступник міського голови.
За його словами, цього року осінній сезон доволі сухий, тому ситуація склалася така, яка є на сьогодні.
"Вразі чого, і міська влада, і обласна будуть повідомляти про погіршення стану повітря. Рекомендації дуже прості – потрібно закрити вікна, здійснити вологе прибирання, максимально пити воду. Лікарі говорять, що найпростіші маски не дуже допомагають, оскільки ми говоримо саме про концентрацію продуктів горіння в повітрі. Але залежно від сили вітру протягом дня ситуація буде нормалізовуватися. Ще раз зазначу, що повітря у столиці перебуває у межах норми", - резюмував Володимир Бондаренко.
- 20 вересня у КМДА повідомляли, що у Києві фіксували тимчасове погіршення стану повітря. Наразі спостерігається низький рівень забрудненості.
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