Заступник Кличка Бондаренко розповів про стан повітря у Києві зранку 23 вересня

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Станом на 07:00 23 вересня ситуація з повітрям у Києві у межах норми. Разом з тим все-таки ще продовжується ліквідація кількох осередків пожеж в екосистемах Київської області. Вчора, 22 вересня, виникали пожежі в екосистемах Києва. Попри те, що поки немає сильних дощів та вітру, то, на жаль, ситуація п'ятниці може повторитися", - зауважив заступник міського голови.

За його словами, цього року осінній сезон доволі сухий, тому ситуація склалася така, яка є на сьогодні.

"Вразі чого, і міська влада, і обласна будуть повідомляти про погіршення стану повітря. Рекомендації дуже прості – потрібно закрити вікна, здійснити вологе прибирання, максимально пити воду. Лікарі говорять, що найпростіші маски не дуже допомагають, оскільки ми говоримо саме про концентрацію продуктів горіння в повітрі. Але залежно від сили вітру протягом дня ситуація буде нормалізовуватися. Ще раз зазначу, що повітря у столиці перебуває у межах норми", - резюмував Володимир Бондаренко.