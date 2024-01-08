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Зеленський бачить пріоритетом виборців, а не військових: нардеп Княжицький про підхід президента до закону про мобілізацію

8 січня, 2024 понедiлок
20:30
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький розповів, через що виникають проблеми із законопроєктом про мобілізацію

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Президент мав би зібрати представників фракцій, профільних комітетів, Уряду, Міністерства оборони, Міністерства економіки, Міністерства Юстиції та Генштабу. Вони мали б спільно все обговорити і винести якісний законопроєкт. Але тоді вони б несли відповідальність за це, що не всім подобається. Сьогодні увага спрямована не на армію, яку потрібно всім забезпечити, а на суспільство, як на виборців. Частина з них це ті, хто не хоче служити у війську", - вважає Княжицький.

Суспільство турбує це обговорення вже дуже довго. Час іде, людей лякають цим законом і вони почали тікати з України. Але є люди, досвід яких необхідний в тилу, зауважив він.

"Якщо талановитого айтішника відправити на фронт і зробити з нього штурмовика, це дуже добре. Але частина з них не зможе бути штурмовиками, тому вони можуть допомагати армії у сфері ІТ. Однак, до цього всього треба розумно підходити", - зазначив нардеп.

Сьогодні військові кажуть, що їм не вистачає людей. Очевидно, цьому є певні причини. Але коли ми призиваємо більшу кількість людей, страждає економіка країни, про це теж варто пам'ятати, зауважив нардеп.

"Уявімо, у підприємстві, в народному господарстві немає кому працювати. Ці люди не будуть сплачувати податки, які могли б бути призначені для утримання української армії. Як допомогу ми отримуємо зброю, нас забезпечують у соціальній та культурній сфері, але за армію ми платимо самі. Тому дуже важливо, щоб економіка працювала. Але для цього алгоритм мав би бути зовсім інший, ніж є сьогодні", - додав він.

Закон про мобілізацію не повинен порушувати права людини, а має стимулювати ставати до лав ЗСУ. Президент мав би бути лідером в ухваленні закону, каже Княжицький.

"Як Верховний Головнокомандувач, президент мав би тісно співпрацювати з Урядом, особливо з тими міністерствами, які відповідають за економіку. До цього законопроекту були претензії. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець говорив, що він не відповідає нормам прав людини, а тепер він не відповідає ще й корупційним нормам. Представники Генштабу теж погоджуються з тим, що треба доопрацьовувати закон" - резюмував він.

  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

  • 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

  • 8 січня парламентський комітет з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

  • Комітет з соціальної політики Верховної Ради України одноголосно прийняв рішення щодо доопрацювання урядового законопроєкту про мобілізацію.


     
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