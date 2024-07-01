Зеленський зустрівся з президентом Світової легкої атлетики Кое: обговрили підтримку українських спортсменів

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Себастьян Кое ініціював програми, спрямовані на забезпечення українських легкоатлетів спортивним та медичним обладнанням, а також покриття витрат на оплату послуг під час виступів на міжнародних змаганнях.

"З 24 лютого 2022 року Світова легка атлетика через спеціально створений для підтримки України Фонд солідарності зібрала близько 470 тис. доларів на реалізацію програм допомоги українським легкоатлетам", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський подякував за допомогу, яку надає фонд, а також відзначив ухвалені ще на початку березня 2022 року рішення щодо недопущення представників Росії та Білорусі до участі в будь-яких міжнародних змаганнях з легкої атлетики.

"Дякуємо вам за сильні кроки та рішення. Росія має відчувати, що її терористична війна викликатиме відповідне ставлення до її спортсменів. І що плата для неї за цю війну є дуже високою", - додав президент.