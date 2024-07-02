З'явилась петиція з проханням встановити захисні екрани на станціях метро у Києві
Київську міську раду закликали встановити захисні екрани на станціях метрополітену, через збільшення випадків потрапляння пасажирів під потяги
Відповідну петицію опублікували на сайті Київради.
У тексті петиції зазначають, що через війну частина українців перебуває у тяжкому психологічному стані, що іноді може призвести до суїцидальних намірів. Тому захисні екрани можуть стати важливим бар'єром, який запобігатиме трагічним випадкам.
Автор петиції додає, що навіть якщо людина не перебуває в тяжкому психологічному стані, існує ризик втратити рівновагу, задивившись на потяг, що прибуває.
"Крім того, демобілізовані військові, які повертаються до мирного життя, часто стикаються з фізичними обмеженнями, зокрема з ампутаціями кінцівок. Вони використовують милиці або інші допоміжні засоби, і можуть втрачати рівновагу на перонах, що збільшує ризик потрапляння під потяги", - йдеться у повідомленні.
- У Києві 28 червня жінка потрапила під потяг на станції "Золоті ворота". Рятувальники деблокували її тіло з-під вагона.
- Крім того, 27 червня на станції "Університет" у Києві пасажир потрапив під потяг. Потерпілого деблокували з-під вагона метро у шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок.
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