Байден поділився планами на останні дні свого президентства, - NBC
Президент США Джо Байден в останні дні на посаді планує виголосити дві значущі промови, підбиваючи підсумки свого президентства і понад 50-річної кар'єри на державній службі
Про це інформує NBC News з посиланням на джерела, знайомі з планами Байдена.
Перша з промов буде зосереджена на зовнішній політиці та має відбутися після повернення Байдена з Італії 12 січня. Його прощальне звернення до нації заплановане на останні дні перебування в Білому домі.
За словами джерел, жодна з промов ще не була повністю підготовлена, але контури обох вже намічені.
У прощальній промові Байден, як очікується, звернеться до американців, обговорюючи своє бачення майбутнього та аналізуючи власну держслужбову діяльність, зокрема, свої чотири роки на посаді президента.
Очікується, що президентський виступ буде в дусі традиційних прощальних промов, таких як у Джорджа Буша-молодшого та Білла Клінтона, а також у Барака Обами.
Як стверджують у виданні, Байден акцентує увагу на зміцненні міжнародних альянсів, зокрема НАТО, а також на підтримці України в умовах війни з Росією.
Байден також запланував активні заходи на останні дні свого президентства. Зокрема, він відвідає Новий Орлеан для зустрічі з родинами жертв недавнього терористичного акту, а також здійснить візит до Каліфорнії, де розповість про досягнення в галузі охорони навколишнього середовища.
Крім того, Байден вирушить до Риму і Ватикану з триденним візитом, який, ймовірно, стане його останньою міжнародною поїздкою на посаді президента.
Перед передачею влади 20 січня Байден може здійснити кілька помилувань, зосередившись на питаннях нерівності у вироках та намагаючись запобігти можливій помсті з боку нової адміністрації Трампа.
- У п'ятницю, 3 січня, новообраний президент Дональд Трамп поскаржився, що американські прапори все ще будуть приспущені на честь покійного президента Джиммі Картера під час інавгурації Трампа 20 січня.
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