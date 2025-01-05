Байден поділився планами на останні дні свого президентства, - NBC

Про це інформує NBC News з посиланням на джерела, знайомі з планами Байдена.

Перша з промов буде зосереджена на зовнішній політиці та має відбутися після повернення Байдена з Італії 12 січня. Його прощальне звернення до нації заплановане на останні дні перебування в Білому домі.

За словами джерел, жодна з промов ще не була повністю підготовлена, але контури обох вже намічені.

У прощальній промові Байден, як очікується, звернеться до американців, обговорюючи своє бачення майбутнього та аналізуючи власну держслужбову діяльність, зокрема, свої чотири роки на посаді президента.

Очікується, що президентський виступ буде в дусі традиційних прощальних промов, таких як у Джорджа Буша-молодшого та Білла Клінтона, а також у Барака Обами.

Як стверджують у виданні, Байден акцентує увагу на зміцненні міжнародних альянсів, зокрема НАТО, а також на підтримці України в умовах війни з Росією.

Байден також запланував активні заходи на останні дні свого президентства. Зокрема, він відвідає Новий Орлеан для зустрічі з родинами жертв недавнього терористичного акту, а також здійснить візит до Каліфорнії, де розповість про досягнення в галузі охорони навколишнього середовища.

Крім того, Байден вирушить до Риму і Ватикану з триденним візитом, який, ймовірно, стане його останньою міжнародною поїздкою на посаді президента.

Перед передачею влади 20 січня Байден може здійснити кілька помилувань, зосередившись на питаннях нерівності у вироках та намагаючись запобігти можливій помсті з боку нової адміністрації Трампа.