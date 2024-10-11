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"Без членства ніколи не буде безпеки": експосол США Тейлор закликав прийняти Україну в НАТО

Світлана Кравченко
11 жовтня, 2024 п'ятниця
18:13
Світ Україна НАТО

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор закликав союзників запросити Україну до НАТО, адже від цього залежить забезпечення сталого миру і безпека Європи

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Про це він написав у колонці в The New York Times.

За словами Тейлора, коли війна закінчиться, Україна повинна приєднатися до НАТО.

"Кінець конфлікту настане або через те, що Україна дасть відсіч російським загарбникам, або внаслідок тиску міжнародної спільноти на Росію, щоб вона припинила війну, або і те, й інше, як запропонував президент Зеленський. Але без членства в Альянсі Україна ніколи не буде в безпеці від російської агресії, яка загрожує їй протягом 300 років, і Європа в цілому не буде в безпеці", - вважає експосол.

Він наголосив, що, починаючи з 2014 року російський диктатор  Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що має намір знищити Україну як націю, проте за підтримки США та багатьох країн-союзників Україна стримувала росіян протягом 2 років і 8 місяців. 

Дипломат зауважив, що деякі політичні експерти у Вашингтоні використовують відмову у вступі у НАТО, яку Україна отримала на Бухарестському саміті НАТО у 2008 році, як привід для того, щоб заявити, що Альянс ніколи не погодиться прийняти Україну.

"На той час я був послом США в Києві, і я думаю, що справжній урок полягає в іншому: ми могли б досягти успіху, якби почали раніше і були наполегливіші", – написав Тейлор. 

Він розповів, що на зустрічі послів США у Європі у Вашингтоні наприкінці 2007 року він запитав тодішню держсекретарку Кондолізу Райс, чи підтримають План дій щодо членства для України на саміті у Бухаресті. За словами Тейлора, Райс тоді дещо невпевнено дала зрозуміти, що ні, тож деякі союзники, зокрема й Німеччина, отримали цей сигнал і вирішили виступати проти.

Також дипломат зазначив, що тогочасний президент США Джордж Буш-молодший підштовхував свою адміністрацію та інших лідерів НАТО до прийняття цього рішення. Однак, на думку Тейлора, це сталося занадто пізно. Він додав, що для того, аби надати імпульс українському членству в НАТО, Буш відвідав Київ по дорозі на саміт. 

За словами експосла, з минулого можна винести кілька уроків для сьогодення.

"По-перше, можна зробити висновок, що членство в НАТО необхідне для стримування російської агресії. Досі Путін нападав лише на країни, що не є членами НАТО. По-друге, щоб домогтися членства України в НАТО, Штати повинні розпочати роботу якнайшвидше, зробивши це чітким пріоритетом на наступному саміті НАТО в червні", - підкреслив він.

Тейлор також підкресли, що союзники по НАТО погоджуються з тим, що Україна має ще багато зробити, перш ніж її можна буде прийняти до Альянсу. Водночас країна досягає значного прогресу на шляху до членства в ЄС, включаючи політичні та економічні реформи, яких вимагає цей процес, вважає він.

На його думку, хоч Росія і може бути незадоволена членством України в НАТО, йдеться не про те, щоб догодити Москві.

Вільям Тейлор у 2006-2009 роках був послом США в Україні, а у 2019-2020 роках очолював місію як тимчасовий повірений.

  • Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що буде виступати проти вступу України до НАТО, поки перебуватиме на посаді.
Теги:
Україна
Європа
НАТО
США
вступ до НАТО
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