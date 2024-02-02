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Британія здійснить випробувальний запуск ядерної ракети з фіктивною боєголовкою з підводного човна

2 лютого, 2024 п'ятниця
11:21
Світ підводний човен HMS Vanguard

Вперше за вісім років Британія випробує запуск ядерної ракети з фіктивною боєголовкою з підводного човна в Атлантиці

Про це повідомляє The Telegraph.

16 000-тонний підводний човен HMS Vanguard прибуде в Атлантику після ремонту й 4 лютого проведе випробування ядерної ракети з фіктивною боєголовкою в 90 км від східного узбережжя Флориди.

Востаннє Великобританія застосовувала ядерну зброю у 2016 році, коли ракета Trident II D5 відхилилася від курсу під час випробувань біля узбережжя Флориди.

Зазначається, що хоч такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, однак вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.

  • Згідно з даними авіаційних трекерів, у понеділок розвідувальний літак США пролетів над Південною Кореєю для спостереження за КНДР після її заяв про випробування підводного ядерного дрона.
Теги:
ядерна зброя
США
Військові новини
Велика Британiя
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