Британія здійснить випробувальний запуск ядерної ракети з фіктивною боєголовкою з підводного човна
Вперше за вісім років Британія випробує запуск ядерної ракети з фіктивною боєголовкою з підводного човна в Атлантиці
Про це повідомляє The Telegraph.
16 000-тонний підводний човен HMS Vanguard прибуде в Атлантику після ремонту й 4 лютого проведе випробування ядерної ракети з фіктивною боєголовкою в 90 км від східного узбережжя Флориди.
Востаннє Великобританія застосовувала ядерну зброю у 2016 році, коли ракета Trident II D5 відхилилася від курсу під час випробувань біля узбережжя Флориди.
Зазначається, що хоч такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, однак вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.
- Згідно з даними авіаційних трекерів, у понеділок розвідувальний літак США пролетів над Південною Кореєю для спостереження за КНДР після її заяв про випробування підводного ядерного дрона.
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