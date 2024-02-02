Британія здійснить випробувальний запуск ядерної ракети з фіктивною боєголовкою з підводного човна

Про це повідомляє The Telegraph.

16 000-тонний підводний човен HMS Vanguard прибуде в Атлантику після ремонту й 4 лютого проведе випробування ядерної ракети з фіктивною боєголовкою в 90 км від східного узбережжя Флориди.

Востаннє Великобританія застосовувала ядерну зброю у 2016 році, коли ракета Trident II D5 відхилилася від курсу під час випробувань біля узбережжя Флориди.

Зазначається, що хоч такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, однак вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.