Частина сенаторів закликає республіканців у Палаті представників відхилити стратегію Джонсона щодо України

Про це повідомляє The Hill.

Консерватори в Сенаті на чолі з сенатором Майком Лі заявили, що це призведе до того, що Палата представників ухвалить пакет екстреної зовнішньої допомоги, який буде"майже ідентичним" до першого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат ухвалив у лютому, і проти якого виступила більшість сенаторів-республіканців.

"Члени Сенату, які проголосують за правило, щоб запустити цей фіктивний процес, фактично підтримають прийнятий Сенатом додаток, який більшість республіканської конференції Сенату вже відхилила, і дадуть сигнал керівництву, що це нормально - ігнорувати пріоритети рядових членів за допомогою цього оманливого процесу", - йдеться в листі, підписаному разом з Лі сенаторами Майком Брауном, Синтією Ламміс, Рендом Полом і Томмі Тубервіль

За словами Лі та інших сенатських консерваторів, це правило дозволить Палаті представників ухвалювати чотири різні елементи пакета зовнішньої допомоги окремо, а потім зібрати їх в один пакет і відправити до Сенату.

"Правило дозволяє народним представникам голосувати окремо за законопроєкти для України, Тайваню та Ізраїлю, які потім об'єднуються в один законодавчий механізм без необхідності голосувати за остаточний об'єднаний пакет", - заявили вони.

Сенатори додали, що така тактика використовувалася раніше спікером Пелосі щонайменше тричі, щоб проштовхнути найбільш суперечливі законопроєкти демократів.

На їхню думку, стратегія Джонсона не вимагатиме, щоб положення про безпеку кордонів, на яких давно наполягають багато республіканців, йшли разом з фінансуванням України.

"Вихолощені положення про безпеку кордонів будуть надіслані до Сенату окремим законодавчим документом, який просто припадатиме пилом на столі Шумера (лідера сенатської більшості - ред.) і ніколи не буде розглянутий в залі", - зазначили вони.