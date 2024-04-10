ЄС підготував проєкт безпекових зобов'язань перед Україною, - Erucativ

Про це повідомляє видання Euractiv, що ознайомилося з проєктом.

"Європейський Союз і Україна погоджуються, що безпекові зобов’язання Європейського Союзу перед Україною залишатимуться в силі у той час, як Україна буде йти своїм європейським шляхом", – зазначено у проєкті документа.

Відомо, що в ньому перераховані зусилля Євросоюзу щодо політичної, військової та фінансової допомоги Україні.

Акцентується: національні двосторонні угоди між Україною й державами ЄС, а також зобов’язання блоку у сфері безпеки "доповнюють один одного та підсилюють один одного".

У документі йдеться, що ЄС "сприятиме координації між державами-членами Європейського Союзу та співпрацюватиме з іншими партнерами щодо виконання відповідних зобов’язань у сфері безпеки".

Водночас проєкт документа передбачає, що блоком буде переглянуто зобов’язання Україні щодо безпеки не пізніше, ніж через 10 років від дати цієї заяви. Такий пункт також є у більшості двосторонніх угод у сфері безпеки.

Водночас документ Європейського Союзу не містить нових зобов’язань, проте в ньому зазначені галузі, де підтримку можна розширити.

Зазначено, що Фонд допомоги Україні, який є частиною позабюджетного Європейського фонду миру, матиме у 2024 році бюджет сумою 5 млрд євро.

"Подальші порівняльні щорічні збільшення можна передбачити до 2027 року", - йдеться в документі. Водночас у ЄС додають, що такі рішення "будуть зумовлені мінливими потребами Збройних Сил України та доповнюватимуть двосторонні зусилля держав-членів ЄС".

Також у проєкті йдеться про військову тренувальну місію ЄС (EUMAM): "майбутні цілі підготовки повинні постійно коригуватися з погляду чисельності та навичок відповідно до бойових потреб, висловлених Збройними силами України, та в координації з партнерами".

ЄС у документі бере на себе зобов’язання "сприяти більшій співпраці між оборонними галузями в дусі Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS)".

Також проєкт безпекових зобов’язань охоплює допомогу Києву з програмою реформ на шляху до членства в ЄС.

Очікується, що сьогодні, 10 квітня, європейські посли обговорять документ, щоб протягом наступних кількох тижнів схвалити його.