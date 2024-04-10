ЄС підготував проєкт безпекових зобов'язань перед Україною, - Erucativ
Європейська дипломатична служба підготувала проєкт рамкового документа щодо надання Україні довгострокових безпекових зобов’язань
Про це повідомляє видання Euractiv, що ознайомилося з проєктом.
"Європейський Союз і Україна погоджуються, що безпекові зобов’язання Європейського Союзу перед Україною залишатимуться в силі у той час, як Україна буде йти своїм європейським шляхом", – зазначено у проєкті документа.
Відомо, що в ньому перераховані зусилля Євросоюзу щодо політичної, військової та фінансової допомоги Україні.
Акцентується: національні двосторонні угоди між Україною й державами ЄС, а також зобов’язання блоку у сфері безпеки "доповнюють один одного та підсилюють один одного".
У документі йдеться, що ЄС "сприятиме координації між державами-членами Європейського Союзу та співпрацюватиме з іншими партнерами щодо виконання відповідних зобов’язань у сфері безпеки".
Водночас проєкт документа передбачає, що блоком буде переглянуто зобов’язання Україні щодо безпеки не пізніше, ніж через 10 років від дати цієї заяви. Такий пункт також є у більшості двосторонніх угод у сфері безпеки.
Водночас документ Європейського Союзу не містить нових зобов’язань, проте в ньому зазначені галузі, де підтримку можна розширити.
Зазначено, що Фонд допомоги Україні, який є частиною позабюджетного Європейського фонду миру, матиме у 2024 році бюджет сумою 5 млрд євро.
"Подальші порівняльні щорічні збільшення можна передбачити до 2027 року", - йдеться в документі. Водночас у ЄС додають, що такі рішення "будуть зумовлені мінливими потребами Збройних Сил України та доповнюватимуть двосторонні зусилля держав-членів ЄС".
Також у проєкті йдеться про військову тренувальну місію ЄС (EUMAM): "майбутні цілі підготовки повинні постійно коригуватися з погляду чисельності та навичок відповідно до бойових потреб, висловлених Збройними силами України, та в координації з партнерами".
ЄС у документі бере на себе зобов’язання "сприяти більшій співпраці між оборонними галузями в дусі Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS)".
Також проєкт безпекових зобов’язань охоплює допомогу Києву з програмою реформ на шляху до членства в ЄС.
Очікується, що сьогодні, 10 квітня, європейські посли обговорять документ, щоб протягом наступних кількох тижнів схвалити його.
- 12 липня 2023 року країни G7 узгодили спільну декларацію, в якій вказано параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що в декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи. Станом на сьогодні Україна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.
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