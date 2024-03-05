ЄС планує заборонити одноразовий пластик у межах угоди про екологічні правила пакування
Незабаром в ЄС буде заборонено використовувати одноразову пластикову упаковку для свіжих фруктів та овочів, туалетних аксесуарів та фаст-фуду, після того, як у понеділок, 4 березня, на переговорах було досягнуто домовленості про те, щоб зробити упаковку предметів повсякденного вжитку більш екологічно безпечною
Про це повідомляє Politico.
Метою нового законодавства є боротьба зі зростаючими купами відходів упаковки в ЄС. Заборони будуть введені до 2030 року.
"Це, безумовно, історична угода, - зазначив Фредерік Ріс, депутат, який очолює роботу над документом для Європарламенту. - Ми просимо всі промислові сектори, а також держави-члени докласти зусиль, але ми також хочемо, щоб споживачі відігравали певну роль у цій боротьбі з надмірним пакуванням".
Відповідно до угоди, до 2030 року вся упаковка на ринку ЄС повинна бути придатною для вторинної переробки, а з 1 січня 2035 року переробка упаковки, придатної для вторинної переробки, повинна буде здійснюватися "у великих масштабах".
Крім того, заклади харчування, які працюють на винос, повинні будуть дозволяти клієнтам приносити власну тару, щоб наповнити її напоями або готовою їжею.
"Звісно, я б хотіла більшого, - зауважила німецька депутатка Європарламенту Делара Буркхардт. - Але я думаю, що те, чого ми досягли, є хорошим компромісом. Він більш амбітний, ніж той, що був запропонований парламентом, і дає більше ясності в деяких аспектах".
Остаточний текст має бути повністю схвалений як Європарламентом, так і Єврорадою.
-
Дослідники з Колумбійської школи клімату за допомогою передових технологій візуалізації встановили, що в середньому один літр бутильованої води містить 240 тисяч фрагментів нанопластику.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.18 Купівля 38.18Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.31Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе