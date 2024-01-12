Учені з Колумбійської кліматичної школи встановили, що в одній пляшці води міститься 240 тисяч фрагментів пластику

Про це повідомляє New Atlas.

Учені зазначили, що це дослідження надає безцінну інформацію для вирішення зростаючого занепокоєння щодо токсичності мікро- та нанопластику.

Мікропластик розміром менш ніж 5 мм утворюється, коли пластик розпадається на дрібніші шматочки. Ці пластикові частинки споживаються людьми та іншими істотами.

Дослідники з Колумбійської школи клімату, Нью-Йорк, використали досягнення в технології візуалізації, щоб дослідити "потомство" мікропластику - нанопластик, розміром менше мікрометра - і побачити, наскільки вони поширені в бутильованій воді, яку ми п'ємо.

"Раніше це була просто темна область, незвідана, - зазначив Бейжан Ян, один з авторів дослідження. - Це (дослідження - ред.) відкриває вікно, через яке ми можемо зазирнути у світ, який раніше не використовувався".

Науковці розробили методику під назвою мікроскопія стимульованого комбінаційного розсіювання (SRS), яка передбачає зондування зразків двома одночасними лазерами, налаштованими так, щоб викликати резонанс певних молекул.

Дослідники проаналізували три популярні марки бутильованої води, що продаються в США, на наявність пластикових частинок розміром до 100 нанометрів, які раніше були невидимі при звичайній візуалізації.

Вони виявили від 110 тисяч до 370 тисяч пластикових фрагментів у кожному літрі, 90% з яких були нанопластиками. Решта були більшими, але все ще дуже маленькими фрагментами мікропластику.

Найпоширенішим фрагментом пластику виявився поліетилентерефталат (ПЕТ), з якого виготовляють багато пляшок для води.

ПЕТ, ймовірно, потрапляє у воду, коли пляшку стискають, піддають нагріванню або коли кришку закручують і відкручують. Однак, порівняно з ПЕТ, дослідники виявили більшу кількість поліаміду, різновиду нейлону, який, ймовірно, походить з пластикових фільтрів, що використовуються для очищення води перед її розливом у пляшки.

Дослідники стверджують, що зв'язок між структурою частинок і хімічним складом має "глибокі наслідки" для токсикологічних проблем.