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Голова МЗС Канади відвідає Польщу й Молдову: обговорить допомогу українським біженцям і регіональну безпеку

29 січня, 2024 понедiлок
23:21
Світ Керівник зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі

З 29 січня по 1 лютого голова МЗС Канади Мелані Жолі відвідає Молдову та Польщу, де зустрінеться з лідерами та членами уряду країн для обговорення безпеки в регіоні на тлі агресії РФ та допомогу українським біженцям

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

"Оскільки незаконне вторгнення Росії в Україну наближається до кінця свого другого року, Мелані Жолі, міністр закордонних справ, сьогодні оголосила, що вона відвідає Республіку Молдова та Польщу з 29 січня до 1 лютого 2024 року, де вона буде зустрітися зі своїми колегами та високопосадовцями уряду, щоб обговорити спільні пріоритети", - йдеться у повідомленні.

У Кишиневі Жолі зустрінеться з президенткою Молдови Мєю Санду, президентом парламенту Ігорем Гросу, прем’єр-міністром Доріною Речана та новопризначеним міністром закордонних справ Михайлом Попсоєю.

Жолі підтвердить підтримку Канадою суверенітету Молдови, а також її боротьби з зусиллями Росії підірвати їхню демократію шляхом використання дезінформації. Вона підкреслить роботу Канади щодо притягнення до відповідальності тих, хто підтримує та допомагає в дестабілізаційній діяльності РФ, в тому числі шляхом накладення санкцій на молдовських олігархів, окремих осіб і телевізійні станції, які просувають і поширюють російську дезінформацію, зазначають у відомстві.

Вона також обговорить зобов'язання Канади допомогти Молдові в гуманітарній ситуації українських біженців. Разом офіційні особи дослідять, як дві країни можуть посилити співпрацю для забезпечення миру та безпеки в Молдові, включно з Придністров’ям, і як 18-місячний проєкт Канади в Молдові вартістю $2 млн спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) працює над забезпеченням навчання, обладнання та технічною допомогою поліції країни.

Під час свого візиту до Варшави Жолі зустрінеться з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та маршалом Сейму та співлідером коаліції "Третій шлях" Шимоном Головні, щоб обговорити плани продовження підтримки України, просування прав людини, запобігання загрозам регіональній безпеці з боку РФ та Білорусі та визначення подальших можливостей двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Вона також зустрінеться з представниками гуманітарних організацій, таких як Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Фундація "Український дім", Освітньо-розвивальний центр, які підтримують українських біженців у Польщі.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців.
Теги:
Україна
Польща
Молдова
Канада
біженці
допомога Україні
підтримка України
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