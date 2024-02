Ірак заборонив низці банків транзакції в доларах США

Про це повідомляє Reuters.

Обмеження наклали за кілька днів після візиту високопоставленого чиновника скарбниці США Браяна Нельсона.

Банкам заборонили доступ до щоденного доларового аукціону центрального банку Іраку. За даними видання, обмеження накладено на такі фінустанови: Ahsur International Bank for Investment; Investment Bank of Iraq; Union Bank of Iraq; Kurdistan International Islamic Bank for Investment and Development; Al Huda Bank; Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance; Arabia Islamic Bank and Hammurabi Commercial Bank.

Зокрема Al-Huda Bank, за даними США,причетний до переведення мільярдів доларів підтримуваним Іраном групам.

Банки, яким заборонено здійснювати доларові операції, можуть здійснювати операції в інших валютах.

Раніше в липні 2023 року Ірак заборонив 14 банкам проводити доларові транзакції в межах боротьби з контрабандою доларів до Ірану через іракську банківську систему.