Кандидат в президенти РФ, який нібито проти війни з Україною, збирає підписи в Грузії
Борис Надєждін, який бажає взяти участь у виборах президента Росії 2024 року і єдиний з усіх претендентів на цю посаду публічно висловлюється проти ведення війни з Україною, оголосив, що у Тбілісі починається збір підписів для його висування в кандидати
Про це пише "Ехо Кавказу".
"Залишити підпис можна у Тбілісі. Ми розширюємо географію і дуже сподіваємось на вашу підтримку. Кличте знайомих та друзів – у Грузії відкрито збір! Візьміть із собою внутрішній російський паспорт. Чекаємо Вас!" - написав Надєждін.
Зазначається, що для реєстрації йому потрібно зібрати 100 тисяч підписів. 16 січня він повідомляв, що зібрано лише трохи понад 11 тисяч.
- Нещодавно Надєждін заявив, що може не встигнути зібрати необхідну для його реєстрації у ЦВК кількість підписів.
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