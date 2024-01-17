Кандидат в президенти РФ, який нібито проти війни з Україною, збирає підписи в Грузії

Про це пише "Ехо Кавказу".

"Залишити підпис можна у Тбілісі. Ми розширюємо географію і дуже сподіваємось на вашу підтримку. Кличте знайомих та друзів – у Грузії відкрито збір! Візьміть із собою внутрішній російський паспорт. Чекаємо Вас!" - написав Надєждін.

Зазначається, що для реєстрації йому потрібно зібрати 100 тисяч підписів. 16 січня він повідомляв, що зібрано лише трохи понад 11 тисяч.