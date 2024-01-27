Китай і КНДР домовилися про захист спільних інтересів
У суботу, 27 січня, заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдуна й очільниця дипвідомства КНДР Чхве Сон Хуей домовилися зміцнювати тактичну співпрацю та захищати спільні інтереси країн
Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.
Зазначається, що зустріч представників МЗС обох країн відбулася у північнокорейському Пхеньяні.
Китай та КНДР зобов'язалися зміцнювати стратегічні комунікації на всіх рівнях і підтвердили "неухильну позицію" щодо поглиблення зв'язків.
У заяві наголошується, що цього року виповнюється 75-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Північною Кореєю та відзначається "Рік дружби між Китаєм і КНДР", чим дві країни прагнуть скористатись "для зміцнення стратегічної комунікації на всіх рівнях, поглиблення традиційної дружби і прагматичного співробітництва, а також посилення багатосторонньої координації та співпраці"
За словами північнокорейської сторони, зустріч Чхве із Сунєм пройшла "у сердечній і дружній атмосфері".
"Під час розмови сторони… домовилися продовжувати зміцнювати тактичну співпрацю та йти в ногу один з одним для захисту спільних інтересів", - ідеться в повідомленні інформагентства.
.Північна Корея значно покращила свої зв’язки з двома постійними членами Ради Безпеки ООН - Росією та Китаєм, які підтримали Пхеньян у прискоренні розробки низки тактичних і стратегічних озброєнь.
- У грудні 2023 року у Сполучених Штатах припускали, що уряди Росії, Китаю та Північної Кореї прагнуть поглибити зв’язки між собою.
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