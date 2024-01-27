Китай і КНДР домовилися про захист спільних інтересів

Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Зазначається, що зустріч представників МЗС обох країн відбулася у північнокорейському Пхеньяні.

Китай та КНДР зобов'язалися зміцнювати стратегічні комунікації на всіх рівнях і підтвердили "неухильну позицію" щодо поглиблення зв'язків.

У заяві наголошується, що цього року виповнюється 75-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Північною Кореєю та відзначається "Рік дружби між Китаєм і КНДР", чим дві країни прагнуть скористатись "для зміцнення стратегічної комунікації на всіх рівнях, поглиблення традиційної дружби і прагматичного співробітництва, а також посилення багатосторонньої координації та співпраці"

За словами північнокорейської сторони, зустріч Чхве із Сунєм пройшла "у сердечній і дружній атмосфері".

"Під час розмови сторони… домовилися продовжувати зміцнювати тактичну співпрацю та йти в ногу один з одним для захисту спільних інтересів", - ідеться в повідомленні інформагентства.

.Північна Корея значно покращила свої зв’язки з двома постійними членами Ради Безпеки ООН - Росією та Китаєм, які підтримали Пхеньян у прискоренні розробки низки тактичних і стратегічних озброєнь.