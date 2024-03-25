Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську, щоб дестабілізувати Британію, - The Telegraph
Високопоставлені британські чиновники переконані, що Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську, щоб дестабілізувати ситуацію в країні
Про це повідомляє The Telegraph.
Після відеозвернення принцеси з приводу діагнозу раку деякі громадські діячі перепросили за свої попередні висловлювання, тоді як інші користувачі соціальних мереж подвоїли безпідставні звинувачення у фальсифікаціях.
Офіційні представники Палацу висловили припущення, що соціальні мережі можуть використати цю резонансну подію для посилення систем, які наразі дозволяють безконтрольно поширювати наклепницьку брехню і теорії змови.
Після того, як у принцеса оголосила про свій діагноз раку, Ріші Сунак виступив із засудженням інтернет-тролів, які протягом останніх тижнів нападали на неї в соціальних мережах.
Однак у неділю з'явилася інформація, що в Уайтхоллі зростає занепокоєння тим, що до розпалювання шалених нападок на принцесу в соціальних мережах можуть бути причетні вороже налаштовані державні суб'єкти.
"Частиною способу дій ворожих держав є дестабілізація ситуації - чи то підрив легітимності наших виборів, чи то інших інститутів", - повідомило джерело у британському уряді.
Зокрема, виконавчий директор Центру протидії цифровій ненависті Імран Ахмед заявив, що шалені атаки в соціальних мережах "завдали шкоди" королівській сім'ї.
"Коли у вас є молода леді, принцеса Уельська, яка постраждала від надзвичайної медичної ситуації, ви бачите, як люди завалені теоріями змови, як вони посилюються на платформах соціальних мереж і доносяться до мільйонів і мільйонів людей", - заявив він.
У Британії раніше вже висловлювали занепокоєння щодо підозрілих "ботоподібних" акаунтів у соціальній мережі Х, пов'язаних з російськими конспірологами, які "нав'язливо" писали про герцогиню Сассекську.
Аналіз акаунтів, які разом створили Twitter-спільноту "Меган Маркл", виявив близько тисячі акаунтів, які написали понад два з половиною мільйони твітів протягом шести місяців у 2018-2019 роках.
За словами джерел у палаці, виклики, з якими стикається королівська сім'я, коли й король, й принцеса не виконують державні обов'язки, оскільки проходять курс лікування від раку, є "тимчасовим сплеском", а не "сейсмічною зміною".
Крім того, як зазначили джерела, король налаштований "дуже позитивно" і "готується" повернутися до публічної роботи влітку, якщо дозволить стан здоров'я.
- 22 березня повідомлялось, що у 42-річної принцеси Уельської Кетрін Міддлтон діагностували онкологічне захворювання. Зараз вона проходить хімієтерапію.
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