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"Кордон – лінія життя": у Варшаві відбувся мітинг польських і українських активістів

23 березня, 2024 субота
21:03
Світ Варшава, мітинг, протест

У суботу, 23 березня, у Варшаві відбулась акція протесту під назвою "Кордон – лінія життя"

Про це повідомляє кореспондентка "Радіо Свобода".

На мітинг під будинок уряду у Варшаві вийшло приблизно 100 польських і українських активістів. Учасники скандували "стоп блокаді кордону" та "ні російській пропаганді". На акцію вони принесли плакати з написами "Free border", "Help Ukraine Today – Keep Russia Away", "Блокада шкодить обом країнам" тощо.

Учасники протесту нагадали, що водії живуть на кордоні по три тижні, не мають де митися та не можуть нормально харчуватися.

Один з організаторів протесту Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною, а зараз ця торгівля стоїть через блокаду кордону.

"Те, що зараз відбувається – це тиранія меншості, бо більшість хоче нормальних, приязних стосунків між Польщею та Україною. Більшість проти цієї блокади, яка нищить нашу економіку, наших підприємців і допомагає Путіну", – зазначив польський активіст.

Мітингарі впевнені, що блокада кордону погіршила стосунки між українцями та поляками, а це на руку лише Росії.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

13 березня польські протестувальники оголосили про поновлення блокади вантажівок перед КПП "Корчова - Краківець".

Ввечері 20 березня польські фермери повністю припинили блокувати рух на напрямку пункту пропуску "Медика - Шегині". Наразі весь транспорт може без перешкод переїжджати там.

Теги:
Економіка
Україна
Польща
Блокування кордону
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