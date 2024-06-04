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Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук зустрілася з прем'єром Канади

4 червня, 2024 вiвторок
07:07
Світ Олександра Матвійчук і Джастін Трюдо

Лауреатка Нобелівської премії миру та премії Василя Стуса, українська правозахисниця Олександра Матвійчук зустрілася з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Зміст

Про це Трюдо написав у соцмережі X.

"Олександра Матвійчук – горда українка, яка присвячує своє життя захисту громадянських свобод на батьківщині й за кордоном. Наша розмова стала потужним нагадуванням про те, що наші права та свободи ніколи не є гарантією. За них важко борються та захищають їх такі сміливі люди, як вона", – зазначив Трюдо.

Читайте також: Права людини під час війни. Конспект лекції Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук

Українська правозахисниця Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод, команда якого отримала Нобелівську премію миру у 2022 році. Також тоді премію дали російській правозахисній організації "Меморіал" і білоруським правозахисникам з організації "Вясна". Цього тижня Олександра Матвійчук розпочала канадський тур, у рамках якого проведе зустрічі в Оттаві, Торонто, Монреалі та Вінніпезі.

Нещодавно в інтерв'ю Еспресо правозахисниця поділилася думками про свободу слова в Україні, небезпеку внутрішньої ненависті одне до одного та пояснила, чому Заходу складно зрозуміти українську концепцію свободи. Докладніше читайте тут: Українці, які не можуть виплеснути свою злість на росіян, починають виливати її на самих себе, — лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук


 
Теги:
Україна
Канада
Джастін Трюдо
Нобелівська премія миру
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