Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук зустрілася з прем'єром Канади

Про це Трюдо написав у соцмережі X.

"Олександра Матвійчук – горда українка, яка присвячує своє життя захисту громадянських свобод на батьківщині й за кордоном. Наша розмова стала потужним нагадуванням про те, що наші права та свободи ніколи не є гарантією. За них важко борються та захищають їх такі сміливі люди, як вона", – зазначив Трюдо.

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Українська правозахисниця Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод, команда якого отримала Нобелівську премію миру у 2022 році. Також тоді премію дали російській правозахисній організації "Меморіал" і білоруським правозахисникам з організації "Вясна". Цього тижня Олександра Матвійчук розпочала канадський тур, у рамках якого проведе зустрічі в Оттаві, Торонто, Монреалі та Вінніпезі.

Нещодавно в інтерв'ю Еспресо правозахисниця поділилася думками про свободу слова в Україні, небезпеку внутрішньої ненависті одне до одного та пояснила, чому Заходу складно зрозуміти українську концепцію свободи. Докладніше читайте тут: Українці, які не можуть виплеснути свою злість на росіян, починають виливати її на самих себе, — лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук