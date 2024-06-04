Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук зустрілася з прем'єром Канади
Лауреатка Нобелівської премії миру та премії Василя Стуса, українська правозахисниця Олександра Матвійчук зустрілася з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо
Про це Трюдо написав у соцмережі X.
"Олександра Матвійчук – горда українка, яка присвячує своє життя захисту громадянських свобод на батьківщині й за кордоном. Наша розмова стала потужним нагадуванням про те, що наші права та свободи ніколи не є гарантією. За них важко борються та захищають їх такі сміливі люди, як вона", – зазначив Трюдо.
Читайте також: Права людини під час війни. Конспект лекції Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук
Українська правозахисниця Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод, команда якого отримала Нобелівську премію миру у 2022 році. Також тоді премію дали російській правозахисній організації "Меморіал" і білоруським правозахисникам з організації "Вясна". Цього тижня Олександра Матвійчук розпочала канадський тур, у рамках якого проведе зустрічі в Оттаві, Торонто, Монреалі та Вінніпезі.
Нещодавно в інтерв'ю Еспресо правозахисниця поділилася думками про свободу слова в Україні, небезпеку внутрішньої ненависті одне до одного та пояснила, чому Заходу складно зрозуміти українську концепцію свободи. Докладніше читайте тут: Українці, які не можуть виплеснути свою злість на росіян, починають виливати її на самих себе, — лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.07
- EUR Купівля 43.89Продаж 44.69
- Актуальне
- Важливе