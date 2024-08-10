Літак Трампа здійснив аварійну посадку через технічні проблеми

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Трамп прямував до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу. Проте через технічні проблеми літак здійснив посадку за 230 км на схід - у місті Бозмені.

Далі, як повідомляється, Трамп продовжив свій шлях на приватному літаку.

Кампанія Трампа опублікувала його відео після приземлення, на якому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про приземлення.