Літак Трампа здійснив аварійну посадку через технічні проблеми
Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа здійснив аварійну посадку через технічні проблеми
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що Трамп прямував до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу. Проте через технічні проблеми літак здійснив посадку за 230 км на схід - у місті Бозмені.
Далі, як повідомляється, Трамп продовжив свій шлях на приватному літаку.
Кампанія Трампа опублікувала його відео після приземлення, на якому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про приземлення.
- У травні 2024 року літак Дональда Трампа Boeing 757 зіткнувся з іншим бортом в аеропорту у Флориді.
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