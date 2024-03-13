Литовські школярі відмовилися від участі у змаганнях з робототехніки в одній групі з росіянами

Про це інформує литовський суспільний мовник LRT.

Йдеться про дві литовські команди - "Litbot" і "Lituanica X".

Представник однієї з команд Юстас Гавенас зазначив, що напередодні змагань до організаторів зверталися з проханням не допускати до участі росіян, втім це звернення відхилили. Тоді литовські команди наполягли на тому, щоб їх не включали у спільні команди з представниками РФ, але й це прохання організатори проігнорували. Тож коли настав час змагатися, литовські школярі відмовились, піднявши прапори Литви та України. За це їх дискваліфікували.

Фото: facebook/justasgavenas

"Це ситуація, коли розуму і серцям молодих людей довелося ухвалювати рішення, які часто не можуть прийняти і самі дорослі. І вони прийняли ці рішення - відмовилися брати участь у боях в одній команді з росіянами, втратили очки, які були так необхідні їхнім командам, хоча були одними з лідерів на цих змаганнях. Вони просто підняли прапори Литви й України і тримали їх увесь час, поки пробігали тяжкі хвилини їхньої неіснуючої боротьби. Багато з них, мабуть, внутрішньо переживали, навіть героїчно стримували сльози. Але це були найсильніші хвилини їхнього мовчання і опору", - написав Гавенас.

Фото: facebook/justasgavenas

Прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте висловила гордість вчинком хлопців.

"Діти 11 Березня. Свої особисті досягнення вони вважали менш важливими, ніж честь і гідність людини", - написала вона.

Фото: facebook/justasgavenas

"За таку Литву 11 Березня! За таких її дітей", - написала міністерка соціального захисту і праці Моніка Навіцкене.