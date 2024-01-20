Макрон: Ми не можемо дозволити Росії повірити, що вона може виграти війну
Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю, 19 січня, заявив, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, адже це "стане кінцем безпеки у Європі"
Про це він сказав під час звернення до військових на морській базі Шербур, пише Bild.
Президент Франції також запевнив Україну в подальшій підтримці для запобігання агресивній війні Росії.
"Ми не в стані війни з Росією, але наш обов'язок - зробити її перемогу неможливою. Ми не можемо дозволити Росії повірити, що вона може виграти війну", - сказав Макрон.
За його словами, перемога Росії означала б кінець європейської безпеки.
Крім того, Макрон зазначив, що Франція і далі навчає українських солдатів, постачає артилерію, системи протиповітряної оборони та далекобійні ракети.
"Ми також будемо впроваджувати інновації, щоб подолати виклик, пов’язаний із масовим використанням безпілотників, для чого Франція покладається на свою оборонну промисловість. Промисловість є в режимі війни і здатна виробляти продукцію швидше і в більшому обсязі, ніж раніше", - наголосив французький лідер.
- Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція буде постачати Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року. Також Київ отримає обіцяну кількість артилерійських боєприпасів.
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