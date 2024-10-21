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Мая Санду перемогла у битві, але не виграла війну, - журналістка Присяжнюк

Марина Клюєва
21 жовтня, 2024 понедiлок
17:22
Світ Майя Санду

Журналістка-міжнародниця "Главкома" за кордоном, політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Маріанна Присяжнюк вважає, що головними для Молдови стануть парламентські вибори

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Мені доводилось писати дуже критичні речі стосовно ідей і інструментів, якими чинна влада розпочала свою боротьбу зокрема з проросійськими опонентами. І, на жаль, наші з колегами критичні опуси, дописи справдились і виявилися пророчими. І мені дуже шкода з цього приводу, тому що, наприклад, можна аналізувати ситуацію в Молдові з точки зору кількох перспектив. Якщо говорити про російську гібридну загрозу, звісно, не можна її недооцінювати, і нам в Україні вигідно, щоб Молдова залишалась проєвропейською. Проєвропейським тилом і для нас, проєвропейським тилом і для Румунії, тобто для країни НАТО. Тобто це дуже важлива регіональна географічна точка, яку ми не можемо собі дозволити віддати на дестабілізацію подальшу", - сказала вона. 

Маріанна Присяжнюк вважає, що Мая Санду поки що виграла лише битву, а не війну, якою, умовно, можуть стати парламентські вибори.

"Друге - стосовно внутрішньої політики, яким чином відбувається ця протидія російській агресії - референдум. Ця ідея наштовхувалась на дуже значну критику і всередині Молдови, і поза межами Молдови. І, власне, єдиним таким консенсусом,  в рамках якого критикували Маю Санду, це були звинувачення в тому, що це політтехнологія направлена на те, щоб мобілізувати таким чином електорат у свою підтримку. Звісно, електорату такі маніпуляції над своїм волевиявленням не дуже сподобались. І от ми побачили результат, на жаль, голосування. Ну а поки що Мая Санду виграла битву, але не виграла війну. Ну і навіть не можна сказати, що цією війною умовною можна назвати другий тур. Тому що наступного року у нас, у молдовських колег, будуть парламентські вибори. І саме на парламентських виборах визначатиметься склад політичного класу, який реально має вплив на прийняття політичних рішень, тому що Молдова парламентська країна. Тобто навіть якщо Маї Санду вдасться отримати другий мандат, вдасться пройти в другому турі й перемогти свого опонента Стояногло, навряд чи ми побачимо знову монобільшість партії, яка стоїть за Маєю Санду, ну і маємо рік", - зазначила журналістка.

  • 20 жовтня 2024 року у Молдові відбувався загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС. Кандидатами-лідерами за попередніми підсумками першого туру президентських виборів центрвиборчком країни називає чинну президентку Маю Санду та колишнього генерального прокурора Олександра Стояногло.


 

Теги:
ЄС
вибори
Молдова
референдум
вибори президента
Мая Санду
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