"Ми переходимо в абсолютно нову політичну реальність": дипломат Огризко про вплив соцмереж на вибори у світі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми переходимо в абсолютно нову політичну реальність, яка, до речі, може формуватися далеко за межами тієї країни, де відбуваються вибори. Але безпосередньо впливати на мізки людей, які цю інформацію споживають. І мені здається, тут без якогось міжнародного регулювання нам не обійтися. Бо інакше можна буде маніпулювати свідомістю багатьох людей через TikTok, через Twitter, через будь-що, тому що можна насправді сидячи в умовному Гонконзі впливати на те, що в тій самій Румунії чи Мексиці і так далі", - сказав він.

На думку Володимира Огризка, прийде час, коли доведеться приймати міжнародні нормативно-правові документи, які регулюватимуть роботу соціальних медіа, особливо в частині маніпуляції громадською думкою.

"Чим більше меседжів, до яких має доступ споживач, тим більший шанс, що цей споживач буде отримувати нечітку, неправильну, спотворену інформацію, яка буде впливати на його вибір. І це може бути поза межами тієї країни, де вібуваються вибори, ось в чому проблема. Тобто можна займатися міжнародною маніпуляцією. І, мені здається, тут обов’язково треба буде приймати якісь міжнародно-правові документи, які покладуть край теоретичним, а, може, вже і практичним спробам маніпуляцією громадською думкою", - вважає дипломат.