Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 червня у світі з'явилися дві маніпуляції.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Як сумно, що мільйон людей загинули в маріонетковій війні Байдена з Росією. Українці, які зараз спостерігають за Байденом, розуміють, що все це було даремно".

Спростування: Блогер просуває давній російський наратив про "проксі-війну США з Росією". Насправді підтримка України США та іншими країнами – це не маріонеткова політика, а зусилля, спрямовані на відстоювання міжнародного права, зокрема принципів територіальної цілісності та суверенітету держав.

Маніпуляція: Канадський журналіст Аарон Мате заявив: "Прагнучи знехтувати як Конституцією України, так і громадською думкою, адміністрація Байдена не була "стурбована" тим, що нейтралітет України означав "одностороннє роззброєння". Замість цього вона хотіла зберегти очолювану США мілітаризацію України як де-факто маріонетки НАТО на кордоні з Росією – проєкт, який призвів до одностороннього знищення України".

Спростування: Агресія Росії є основною причиною руйнувань та людських втрат в Україні, а західна підтримка, включаючи допомогу від США, спрямована на зміцнення обороноздатності України та захист її громадян від російської агресії.