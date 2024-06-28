"Мільйон людей даремно загинули в маріонетковій війні Байдена з Росією": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які світові медіа запустили 28 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 червня у світі з'явилися дві маніпуляції.
Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Як сумно, що мільйон людей загинули в маріонетковій війні Байдена з Росією. Українці, які зараз спостерігають за Байденом, розуміють, що все це було даремно".
Спростування: Блогер просуває давній російський наратив про "проксі-війну США з Росією". Насправді підтримка України США та іншими країнами – це не маріонеткова політика, а зусилля, спрямовані на відстоювання міжнародного права, зокрема принципів територіальної цілісності та суверенітету держав.
Маніпуляція: Канадський журналіст Аарон Мате заявив: "Прагнучи знехтувати як Конституцією України, так і громадською думкою, адміністрація Байдена не була "стурбована" тим, що нейтралітет України означав "одностороннє роззброєння". Замість цього вона хотіла зберегти очолювану США мілітаризацію України як де-факто маріонетки НАТО на кордоні з Росією – проєкт, який призвів до одностороннього знищення України".
Спростування: Агресія Росії є основною причиною руйнувань та людських втрат в Україні, а західна підтримка, включаючи допомогу від США, спрямована на зміцнення обороноздатності України та захист її громадян від російської агресії.
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