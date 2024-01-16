Міністр оборони Фінляндії цієї весни прагне добитися повної заборони операцій із нерухомістю для росіян

Про це він розповів виданню Uutissuomalainen, повідомляє Yle.

За його словами, у цьому питанні необхідно знайти "правове рішення".

Очільник оборонного відомства Фінляндії упевнений, що рішення у фінському уряді можуть бути знайдені вже цієї весни.

Хяккянен також припустив, що обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.