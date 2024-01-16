Міністр оборони Фінляндії цієї весни прагне добитися повної заборони операцій із нерухомістю для росіян
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив про мету домогтися повної заборони на угоди з нерухомістю для громадян Росії у його країні
Про це він розповів виданню Uutissuomalainen, повідомляє Yle.
За його словами, у цьому питанні необхідно знайти "правове рішення".
Очільник оборонного відомства Фінляндії упевнений, що рішення у фінському уряді можуть бути знайдені вже цієї весни.
Хяккянен також припустив, що обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.
- Видання нагадує, що минулого тижня міноборони Фінляндії ухвалило три негативні рішення щодо операцій з нерухомістю, у разі яких покупець був не з країн ЄС чи Європейської економічної зони.
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