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Міноборони Польщі підписало контракт зі США на закупівлю 96 гелікоптерів Apache

Дар'я Куркіна
13 серпня, 2024 вiвторок
17:54
Світ На фото: гелікоптер Apache

Очільник міноборони Польщі Владислав Косніяк-Камиш підписав контракт із Сполученими Штатами Америки щодо поставок 96 сучасних гелікоптерів Apache

Зміст

Про це повідомляє Польське радіо.

Окрім закупівлі 96 гелікоптерів Apache, у межах угоди Польщі з американським урядом є надання матеріально-технічного та навчального пакету, постачання боєприпасів і запасних частин.

Зазначено, угоду про закупівлю штурмових машин США підписали в аеропорту Латково в Іновроцлаві, де, зокрема, розташована база вертольотів.

  • У липні США виділили Польщі кредит на суму 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування.
  • 9 серпня Польща підписала угоду з урядом Сполучених Штатів Америки про закупівлю кількох сотень ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C AMRAAM
  • 12 серпня Польща підписала зі Сполученими Штатами Америки контракт на $1,2 млрд на виробництво 48 пускових установок M903, що є у складі систем батарей Patriot.
Теги:
Польща
зброя
Міністерство оборони
США
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