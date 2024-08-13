Міноборони Польщі підписало контракт зі США на закупівлю 96 гелікоптерів Apache
Очільник міноборони Польщі Владислав Косніяк-Камиш підписав контракт із Сполученими Штатами Америки щодо поставок 96 сучасних гелікоптерів Apache
Про це повідомляє Польське радіо.
Окрім закупівлі 96 гелікоптерів Apache, у межах угоди Польщі з американським урядом є надання матеріально-технічного та навчального пакету, постачання боєприпасів і запасних частин.
Зазначено, угоду про закупівлю штурмових машин США підписали в аеропорту Латково в Іновроцлаві, де, зокрема, розташована база вертольотів.
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