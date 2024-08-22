Моді й Туск у Польщі обговорили війну РФ проти України
Під час візиту до Польщі премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив із колегою Дональдом Туском війну в Україні. Моді заявив, що "жоден конфлікт не може бути вирішений на полі бою"
Про це повідомляє Associated Press.
Перед майбутнім візитом до України індійський премʼєр наголосив у Варшаві, що "ми підтримуємо діалог і дипломатичні зусилля", аби відновити мир і стабільність "якомога швидше".
Водночас глава уряду Польщі Туск зауважив: Індія може зіграти "дуже важливу" роль у завершенні війни РФ проти України.
Видання додає, що премʼєри Індії та Польщі обговорили питання безпеки, війну стратегічного партнера Нью-Делі РФ із Україною, а також активізацію двосторонніх звʼязків.
За словами Туска й Моді, візит індійської сторони до Польщі, який знаменує 70-річчя офіційних двосторонніх відносин держав, підняв їх на новий рівень. Глави урядів згадали про спектр співпраці Варшави та Нью-Делі, зокрема у сфері безпеки, оборони та IT-технологій.
У матеріалі додають, пізніше Моді має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
- 8 липня прем’єр Індії Моді прилетів до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього президент Зеленський розкритикував індійського прем'єра, який провів зустріч з очільником Кремля в день, коли Росія здійснила масований ракетний обстріл України.
- Згодом стало відомо, що Нарендра Моді вперше з повномасштабного вторгнення РФ відвідає Україну: він прибуде на День Державного Прапора 23 серпня.
- За словами Моді, під час свого візиту до Києва 23 серпня він планує, зокрема, обговорити з українською стороною можливість закінчення війни з Росією.
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