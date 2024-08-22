Моді й Туск у Польщі обговорили війну РФ проти України

Про це повідомляє Associated Press.

Перед майбутнім візитом до України індійський премʼєр наголосив у Варшаві, що "ми підтримуємо діалог і дипломатичні зусилля", аби відновити мир і стабільність "якомога швидше".

Водночас глава уряду Польщі Туск зауважив: Індія може зіграти "дуже важливу" роль у завершенні війни РФ проти України.

Видання додає, що премʼєри Індії та Польщі обговорили питання безпеки, війну стратегічного партнера Нью-Делі РФ із Україною, а також активізацію двосторонніх звʼязків.

За словами Туска й Моді, візит індійської сторони до Польщі, який знаменує 70-річчя офіційних двосторонніх відносин держав, підняв їх на новий рівень. Глави урядів згадали про спектр співпраці Варшави та Нью-Делі, зокрема у сфері безпеки, оборони та IT-технологій.

У матеріалі додають, пізніше Моді має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою.