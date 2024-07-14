"Моє життя було на порозі руйнівних змін": Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка

Відповідний лист був опублікований на сторінці Меланії Трамп у Х.

"Америко, тканина нашої ніжної нації пошматована, але наша мужність і здоровий глузд повинні піднятися і знову об’єднати нас як одне ціле. Коли я спостерігала, як ця жорстока куля влучила в мого чоловіка Дональда, я зрозуміла, що моє життя та життя Беррона були на порозі руйнівних змін", - заявила Меланія Трамп.

Водночас вона подякувала співробітникам спецслужб і правоохоронцям, які допомогли Дональду Трампу. Колишня перша леді висловила співчуття сім'ям загиблих та постраждалих внаслідок замаху.

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Крім цього, Меланія Трамп назвала нападника "чудовиськом": "Чудовисько, яке визнало мого чоловіка нелюдською політичною машиною, намагалося виразити пристрасть Дональда – його сміх, винахідливість, любов до музики та натхнення. Основні аспекти життя мого чоловіка – його людська сторона – були поховані нижче політичної машини".