"Моє життя було на порозі руйнівних змін": Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
Колишня перша леді Меланія Трамп відреагувала та виступила із заявою стосовно замаху на експрезидента США Дональда Трампа. Вона заявила, що її життя було "на порозі руйнівних змін"
Відповідний лист був опублікований на сторінці Меланії Трамп у Х.
"Америко, тканина нашої ніжної нації пошматована, але наша мужність і здоровий глузд повинні піднятися і знову об’єднати нас як одне ціле. Коли я спостерігала, як ця жорстока куля влучила в мого чоловіка Дональда, я зрозуміла, що моє життя та життя Беррона були на порозі руйнівних змін", - заявила Меланія Трамп.
Водночас вона подякувала співробітникам спецслужб і правоохоронцям, які допомогли Дональду Трампу. Колишня перша леді висловила співчуття сім'ям загиблих та постраждалих внаслідок замаху.
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Крім цього, Меланія Трамп назвала нападника "чудовиськом": "Чудовисько, яке визнало мого чоловіка нелюдською політичною машиною, намагалося виразити пристрасть Дональда – його сміх, винахідливість, любов до музики та натхнення. Основні аспекти життя мого чоловіка – його людська сторона – були поховані нижче політичної машини".
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