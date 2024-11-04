Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції Гарріс встановили додаткову огорожу на випадок заворушень під час виборів
Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції віцепрезидентки США Камали Гарріс у Вашингтоні встановили нові захисні огорожі на випадок можливих політичних заворушень у день виборів
Про це інформує The Hill.
За інформацією видання, 2,5-метрові паркани з'явилися навколо будівель Білого дому та міністерства фінансів, а також на частині площі Лафайєт, Військово-морської обсерваторії.
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На Капітолійському пагорбі тимчасові бар'єри замінили на більш стійкі конструкції. Секретна служба також готує заходи безпеки біля конференц-центру у Вест-Палм-Біч, де колишній президент Трамп проведе захід у день виборів.
Заходи безпеки передбачають і обмеження руху. В окрузі Колумбія, де віцепрезидентка Гарріс проведе виборчу ніч в Університеті Говарда, плануються перекриття вулиць та обмеження паркування.
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За словами високопосадовців, наразі немає жодних загроз для Вашингтона напередодні виборів, але посилення безпеки пов'язують з побоюваннями щодо можливих поствиборчих протестів.
- У США в кількох штатах перевели національну гвардію в режим підвищеної готовності з метою запобігання можливим громадянським заворушенням під час президентських виборів.
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