Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції Гарріс встановили додаткову огорожу на випадок заворушень під час виборів

Про це інформує The Hill.

За інформацією видання, 2,5-метрові паркани з'явилися навколо будівель Білого дому та міністерства фінансів, а також на частині площі Лафайєт, Військово-морської обсерваторії.

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На Капітолійському пагорбі тимчасові бар'єри замінили на більш стійкі конструкції. Секретна служба також готує заходи безпеки біля конференц-центру у Вест-Палм-Біч, де колишній президент Трамп проведе захід у день виборів.

Заходи безпеки передбачають і обмеження руху. В окрузі Колумбія, де віцепрезидентка Гарріс проведе виборчу ніч в Університеті Говарда, плануються перекриття вулиць та обмеження паркування.

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За словами високопосадовців, наразі немає жодних загроз для Вашингтона напередодні виборів, але посилення безпеки пов'язують з побоюваннями щодо можливих поствиборчих протестів.