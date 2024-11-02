Організовували перевезення нелегалів: у Латвії прикордонники затримали двох українців

Про це повідомляє LSM.

Як зазначається, латвійські прикордонники під час моніторингу прикордонних районів у Краславському краї помітили мікроавтобус із фальшивим трафаретом, який мав вигляд логотипа державної прикордонної служби.

Автобус був із підробленим номерним знаком, який належав реальному транспорту прикордонників. Зупинений мікроавтобус марки Renault Master, імовірно, використовувався для перевезення порушників кордону

Під час перевірки документів було встановлено, що обидва перевізники є громадянами України.

З’ясувалося, що чоловіки намагалися перевезти 25 осіб азійського походження, які перебували поруч із зупиненим транспортним засобом та незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон. Проти перевізників державна прикордонна служба країни порушила кримінальну справу.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив, що подібні випадки свідчать про наявність великої мережі незаконного перевезення мігрантів, яка існує вже давно та є нелегальним бізнесом, який приносить мільярди.