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Передача російських військових технологій до КНДР створює загрози для Європи та США, - Рютте

Катерина Ганжа
7 листопада, 2024 четвер
14:55
Світ Марк Рютте

Росія платить Північній Кореї новітніми військовими технологіями за участь у війні проти України. Це створює небезпеку не лише для країн Індо-Тихоокеанського регіону, але й для континентальної Європи та Сполучених Штатів Америки

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, передає Укрінформ.

"Сьогодні на цій зустрічі я думаю про те, що північнокорейські (військові, - ред.) залучені в Росії. Ми дедалі більше бачимо, що Північна Корея, Іран, Китай, Росія працюють разом проти України. Росія має чимось розплачуватися за це. Одна з речей, які вона робить – доставляє технології для Північної Кореї, яка зараз загрожує майбутньому Америки та континентальної Європи, а також нашим партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні, наприклад, Японії та Південній Кореї. Це небезпечний розвиток, який ми маємо обговорити сьогодні", - наголосив керівник Альянсу.

Він зазначив, що сподівається невдовзі зустрітися із переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом, аби поговорити про те, як колективно протистояти новій загрозі.

Марк Рютте зауважив, що якщо Росія досягне успіху в Україні, це означатиме її значне посилення на кордонах країн Альянсу. За такого сценарію вона захопить нові території та зможе скористатися людським та оборонним потенціалом України. Такий розвиток може бути загрозою не лише для Європи, європейської частини НАТО, але також для Сполучених Штатів.

"Саме тому, колективно ми маємо працювати не лише над загрозою від Росії, але також загрозою від того, що ці чотири країни (Північна Корея, Іран, Росія і Китай, - ред.) працюють разом. Дуже швидко ми побачимо, що США самі є під загрозою внаслідок цього нового технологічного розвитку", - додав Рютте.

Рютте запевнив, що НАТО буде співпрацювати з Дональдом Трампом, як це відбувалося протягом чотирьох років, коли він обіймав пост президента США. Саме тоді він наголосив на необхідності збільшення внеску європейських союзників в оборонний бюджет Альянсу,  і великою мірою завдяки цим зусиллям нині більшість країн-союзниць витрачають принаймні 2% від ВВП на оборону.

"Безумовно, ці витрати можуть бути й вищими. Очевидно, що витрачаючи лише 2%, ви навряд чи можете досягти поставленої мети з посилення стримування й оборони Альянсу", - сказав генеральний секретар НАТО.

  • Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Північна Корея скеровує до Росії своїх військових та ракети в обмін на технології Москви для тактичної ядерної зброї. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
Війна з Росією
Марк Рютте
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